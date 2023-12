La 'ingenua' apuesta de Biden para contentar a Maduro

En Venezuela especialmente la libertad de Saab, considerado el “testaferro” del régimen de Maduro y señalado de oscuros negocios ilícitos, es duramente cuestionada en el marco de los Acuerdos de Barbados que contemplan la libertad de presos políticos venezolanos y el levantamiento de las inhabilitaciones ilegales, que no terminan de cumplirse.

No obstante, para Gamarra las negociaciones que iniciaron en 2020, cuando Saab fue trasladado a Miami desde Cabo Verde donde fue detenido, deben analizarse a la luz del contexto que dejan los sucesos ocurridos en los últimos tres años, como las guerras de Ucrania-Rusia e Israel-Hamás, lo cual ha cambiado dramáticamente el escenario político, según dijo.

“Si bien antes de esos sucesos uno podía decir que la política bilateral se limitaba exclusivamente a la transición democrática de Venezuela, hoy ha cambiado y hay otras consideraciones que inciden en las negociaciones”, apuntó.

Factores estratégicos de EEUU

Entre los factores estratégicos, el especialista destacó el suministro de petróleo hacia EEUU, así como las sanciones económicas impuestas a Venezuela, algunas de las cuales se levantaron en el transcurso de 2023 como condición al cumplimiento de los Acuerdos de Barbados, y también la crítica situación migratoria en EEUU, con venezolanos y de otros países latinoamericanos, que ejerce una “presión enorme” en el gobierno de Biden.

Desde 2021 al 2023, han ingreso más de 400.000 venezolanos a EEUU, según la Oficina de Seguridad, los cuales se suman a los 650.000 que registra el censo con proyecciones realizado en 2020-2021.

“El crecimiento enorme de la población migrante hace que las conversiones con Venezuela también tengan que ver con el tema migratorio, pero pienso que esas conversaciones para mí son ridículas porque Maduro no puede hacer nada para detener el impulso migratorio mientras no se cambie la situación económica y política del país”, afirmó Gamarra.

Agregó: “Es importante entender ese contexto, más allá de los méritos específicos en lo que dice el presidente Biden sobre la promesa de campaña que él había hecho de lograr la liberación de todos los presos norteamericanos que hayan estado detenidos de manera injusta en el resto del mundo”.

La coincidencia de las negociaciones con la proximidad del 2024, año de elecciones presidenciales en EEUU y Venezuela, permiten a Gamarra visualizar un propósito político-electoral. “Estamos en un proceso electoral muy fuerte en el que se busca una reelección en EEUU y en Venezuela al mismo tiempo”.

Saab, enigma en la política

Las características que rodearon la libertad de Alex Saab, a quien fiscales de EEUU acusan de haber desviado más de 350 millones de dólares, a través de cuentas bancarias norteamericanas, no han sido explicadas por La Casa Blanca. Y tampoco la figura jurídica que Biden empleó para sacarlo de la prisión de Miami, hasta la fecha.

348L87C-AFP.jpg

Observadores políticos sostienen que Saab no es diplomático, como lo ha presentado el régimen de Maduro. “Falsificaron la Gaceta Oficial”, asegura el abogado penalista Omar Estacio. También consideran que la libertad de uno de los personajes clave de los negocios del régimen de Maduro es un contrasentido con la política estadounidense contra el narcotráfico y la legitimación de capitales.

Un acertijo, según Gamarra. “La verdad es que no lo vamos a saber, por qué a Saab no se le hizo un proceso judicial aunque estuvo detenido, de manera que no sabremos hasta qué punto él es lo que se decía, si es un testaferro de Maduro, pero ha recibido un perdón presidencial. Todo ha quedado en especulaciones, porque no hemos tenido la oportunidad de conocer la información y no se hizo un juicio”.

Sin embargo, El 21 de diciembre se conoció que el juez del Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola, firmó orden de liberación del empresario barranquillero Alex Saab el pasado 14 de diciembre, una semana antes de su llegada a Venezuela, según informó AP.

Balance: Crítico para Biden

Qué gana y qué pierde EEUU y Venezuela con las negociaciones de canje de Saab por presos de EEUU está claro para el analista político, quien cree que en Biden y sus asesores predomina “un optimismo ingenuo” sobre el cumplimiento de los acuerdos por parte de Maduro.

“Quizá hay algo de incredulidad en esto, pues la historia nos dice que Maduro cumple poco de lo que promete, es reconocido por no cumplir con los acuerdos. Hay que esperar para saber si el acuerdo se va a cumplir”.

Se refirió a las duras críticas “a diestra y siniestra” que está recibiendo el gobierno de Biden. “Si bien las familias de los liberados están contentas, creo que nadie ha hecho un balance del cambio de 30 personas por una, mientras quizá hay más de 270 personas presas en Venezuela que no parece que serán liberadas. Y quizá la crítica que más se le hace es que ningún ciudadano norteamericano está libre de que lo secuestren”.

“Al presidente Biden le va a costar mucho este acuerdo”, continuó Gamarra. “Particularmente la reacción ha sido muy negativa en la comunidad hispana en el estado de la Florida, pero creo que el cálculo político de ellos no era necesariamente el de ganar votos allí, sino más hacia el resto del país para lograr algún acuerdo migratorio y controlar lo que está ocurriendo en la frontera”.

“Esta es una explicación del porqué tomar esa decisión ahora en un contexto que es obvio de que Maduro no ha cumplido con los acuerdos de Barbados hasta ahora, aunque es difícil de explicar”, indicó.

Favorable para Maduro

Aunque Biden logró recibir al prófugo Leonard Glenn Francis, procesado por un escandaloso fraude a la Marina de EEUU, entre los presos estadounidenses exigidos a Maduro, Gamarra considera que el acuerdo resultó más favorable para Maduro.

“Él había movilizado una campaña a escala global, convenció a las Naciones Unidas y a una gran cantidad de países de que lo que habían hecho con Saab era inaudito, y resultó un golpe importante de publicidad a su favor. Creo que la crítica es totalmente favorable a Maduro”.

Lo que viene después de la negociación Biden-Maduro está por verse, según Gamarra.

“El proceso continúa y dentro de este se espera que haya elecciones justas y libres en Venezuela en 2024; no han dicho de manera explícita si se habilita a la candidata (María Corina Machado) pero se habla de un proceso que depende única y exclusivamente de Venezuela, de Maduro y sus asesores. Hay una fe de parte del gobierno del presidente Biden de que cumplirá, y eso es una apuesta muy arriesgada; está por verse”.

