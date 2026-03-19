La última batalla del castrocomunismo

Punto clave inicial: La estrategia de Estados Unidos bajo la administración Trump ha elevado el cambio de régimen en Cuba a un objetivo explícito de seguridad nacional, combinando presión económica, aislamiento energético y señales militares. Ante la pérdida de subsidios externos y el endurecimiento de sanciones, el régimen cubano enfrenta su momento más vulnerable en décadas, aunque continúa negando cualquier negociación real y apostando por la resistencia interna.

El desenlace de esta fase de presión sobre Cuba no es un asunto bilateral, sino un test estratégico para el hemisferio occidental. Su resultado definirá la eficacia de la coerción económica como herramienta de cambio de régimen, el futuro de las alianzas autoritarias en América Latina y el papel de Estados Unidos frente a actores como Rusia, China e Irán en el Caribe. Además, tendrá consecuencias directas en estabilidad regional, migración y credibilidad de la política exterior estadounidense.

Washington eleva la presión: cambio de régimen como objetivo estratégico

Donald J. Trump ha elevado el cambio de régimen en Cuba a la categoría de piedra angular de la política regional de Estados Unidos, calificándolo de esencial para la seguridad nacional. Documentos públicos, incluida una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, declaran que las alianzas de Cuba con Rusia, China, Irán y grupos como Hamás y Hezbolá constituyen una «amenaza inusual y extraordinaria» para los intereses de Estados Unidos. Esta orden invoca poderes de emergencia para imponer aranceles a las naciones que suministran petróleo a La Habana, con el objetivo de privar al régimen de recursos y forzar una transición política antes de que termine el año.

La retórica de Trump ha sido directa e inflexible. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se hizo eco de esto durante su testimonio en el Senado, afirmando que el cambio de régimen es una condición previa para levantar el embargo en virtud de la Ley Helms-Burton. Rubio ha dicho abiertamente que a la Administración le «encantaría» ver un cambio de régimen, insinuando una intensificación de la presión tras la destitución de Maduro en Venezuela, que cortó el suministro de petróleo subvencionado a Cuba. Otros funcionarios, como el senador Lindsey Graham, predicen la caída de la dictadura, argumentando que el aislamiento económico consolidará el legado de Trump.

Estas declaraciones pintan un panorama de negociaciones activas para poner fin a 67 años de régimen comunista, con funcionarios estadounidenses que afirman mantener conversaciones secretas con personas influyentes en Cuba dispuestas a «derrocar al régimen». Sin embargo, las principales figuras cubanas niegan rotundamente que exista tal diálogo.

La narrativa del régimen: negación, propaganda y desafío

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, elegido a dedo, ha afirmado en repetidas ocasiones que no hay conversaciones en curso, insistiendo en que las relaciones deben avanzar «basadas en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coacción económica». El 5 de febrero de 2026, Díaz-Canel apareció en una «rueda de prensa» pregrabada y muy editada, emitida por los medios de comunicación estatales, vestido de negro de pies a cabeza, como si estuviera de luto, mientras culpaba a Estados Unidos de un «bloqueo energético».

El atuendo absurdamente teatral, junto con el reloj visible en la muñeca de la moderadora Arleen Rodríguez Derivet, que demostraba que no se trataba de una retransmisión en directo, convirtió el evento en un truco propagandístico ampliamente ridiculizado, en lugar de un intercambio serio.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, reconoció las «comunicaciones», pero aclaró que no se trata de negociaciones formales, rechazando cualquier discusión sobre cambios políticos internos. El primer ministro Manuel Marrero ha rechazado de manera similar las propuestas de Estados Unidos, advirtiendo de «tiempos difíciles por delante», pero prometiendo resistencia.

Los líderes comunistas cubanos redoblan su desafío, ignorando las advertencias de Trump. Díaz-Canel calificó los aranceles sobre el petróleo de «fascistas, criminales y genocidas», acusando a Estados Unidos de asfixiar la economía para su propio beneficio. En sus discursos, invocó «patria o muerte», reflejando una postura de resistencia total.

Crisis interna: escasez, improvisación y riesgo de colapso

Esta bravuconería enmascara una realidad mucho más frágil. Los funcionarios se preparan para un nuevo «período especial» que recuerda al colapso postsoviético de la década de 1990.

Los planes incluyen priorizar el uso estatal de combustible, recortar el gasto energético y redistribuir los escasos recursos. Se ha ordenado a las provincias que alcancen la autosuficiencia mediante la producción local, una idea poco viable en una economía altamente centralizada y dependiente de importaciones.

La escasez de alimentos, medicinas y combustible ya es generalizada, con apagones diarios que se prolongan hasta 20 horas. Aunque la coacción económica no ha logrado derribar al régimen en décadas, el contexto actual es distinto: la ausencia de patrocinadores externos reduce significativamente la capacidad de supervivencia del sistema.

El cerco estratégico: presión militar y vigilancia constante

La postura militar de Estados Unidos subraya la presión. El USS Stockdale, un destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke, ha sido avistado operando cerca de las aguas cubanas como parte de la Operación Southern Spear en el Caribe. Desplegados junto con el USCGC Stone y el Diligence en Haití, estos buques muestran preparación en medio de la inestabilidad regional.

En paralelo, drones MQ-4C Triton realizan misiones de vigilancia persistente sobre las costas cubanas, monitoreando posibles envíos de petróleo que evaden sanciones. Aunque operan en aguas internacionales, su proximidad incrementa las tensiones y recuerda dinámicas propias de la Guerra Fría.

El dilema humanitario: presión vs. costo social

Los críticos advierten que la intensificación de sanciones podría agravar la crisis humanitaria, provocando escasez más severa y potenciales olas migratorias. Sin embargo, funcionarios estadounidenses, exiliados y sectores opositores sostienen que debilitar económicamente al régimen es la vía más efectiva hacia una transición democrática, incluso si implica costos a corto plazo.

Entre el 3 de enero y el 6 de febrero, Estados Unidos ha enviado tres vuelos humanitarios a Cuba en coordinación con la Iglesia católica, evitando la intermediación estatal. Mientras tanto, los indicadores económicos continúan deteriorándose: reservas de petróleo limitadas, turismo reducido y producción eléctrica por debajo de niveles prepandemia.

En este contexto, el régimen enfrenta una presión acumulativa sin precedentes. La posibilidad de un punto de inflexión no proviene de una intervención directa, sino de un cerco estratégico sostenido que podría redefinir el futuro político de la isla.

Tres puntos clave

Presión multidimensional: Estados Unidos está aplicando herramientas económicas, diplomáticas y militares de forma simultánea.

Estados Unidos está aplicando herramientas económicas, diplomáticas y militares de forma simultánea. Vulnerabilidad estructural: La falta de aliados externos coloca al régimen en su momento más débil en décadas.

La falta de aliados externos coloca al régimen en su momento más débil en décadas. Precedente regional: El caso cubano definirá la efectividad de la coerción estratégica frente a regímenes autoritarios en el hemisferio.

Publicado en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com