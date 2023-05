MIAMI. - Jorge Luis García Pérez (Antúnez) mantiene la fe en regresar a su natal Placetas, en Las Villas, al centro del Cuba , y caminar por las calles libremente. Sueña también con que sus restos reposen en el Cementerio Católico de su pueblo para que, en la posteridad, sus paisanos lo recuerden como alguien que se puso al servicio de la nación aun cuando no le quedó otro remedio que el exilio después de entregar largos años de su vida a la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo, destacó Antúnez, es hora de que los cubanos puedan caminar por las calles sin ser perseguidos por sus ideas. “Que se puedan abrir de par en par esas puertas que aprisionan a tantos valientes; que los tribunales cubanos dejen de ser instrumentos de una dictadura y pasen a defender al pueblo; que la Policía pase a ser parte de la protección del pueblo, no su represor ni verdugo. Esa es la Cuba que yo quiero, una Cuba como la soñó Martín con todos y para el bien de todos. Pero también quiero -aunque no soy una persona que aboga por la violencia-, que los asesinos de nuestro pueblo, los que tuvieron en la vileza de hundir el remolcador 13 de marzo, los que cometieron la matanza en Río Canímar y la matanza en Bahía Honda, respondan ante tribunales, ante el pueblo, ante la justicia popular”.

En ese sentido, el exprisionero político puntualizó que, para él, depende de los cubanos volvernos a sentir orgullosos de la patria. “Ningún país tiene que enviar tropas a desembarcar en Cuba para liberar a nuestra patria, la libertad nuestra tenemos que buscarla nosotros y nosotros podemos lograrlo. Si fuimos capaces de levantar un estado como la Florida en Estados Unidos, que era prácticamente pantano, cómo no lo vamos a lograr en Cuba”, valoró y amplió: “Yo sueño una Cuba donde se acaba el miedo, donde podemos decir lo que pensamos, donde no tengamos que tener dos discursos (el de la casa y el de la calle), donde los padres puedan tener la responsabilidad que los niños quieran ser como ellos o como lo que ellos quieran ser; esa es la Cuba que yo sueño y estoy convencido de que es la Cuba que va a llegar”.

“Y va a llegar -dijo- por muchas razones, va a llegar porque lo merecemos los cubanos, va a llegar porque biológicamente se le está acabando el tiempo a los responsables de la dictadura, va a llegar porque el esfuerzo de esos gigantes que están en las cárceles y de otros que han dejado en ellas sus mejores años de vida, lo merecen. Va a llegar porque la justicia, la verdad y el amor tienen que imponerse sobre la mentira y la maldad”.

Antúnez confesó que sentirse un exiliado todavía lo incomoda. “No quería irme de Cuba, todavía me siento a veces un poco incómodo conmigo mismo, pero cuando supe que mi esposa estaba embarazada, tuve que tomar una difícil decisión. Yo no había sido padre, estamos hablando de cuando tenía 53 años, yo vine a ser padre cuando tenía edad de ser abuelo. Los años en prisión y la lucha fuera de la prisión después, me absorbieron”, detalló.

Sin embargo, el exilio es un concepto que respeta profundamente y a cuya altura espera que estén los cubanos en cualquier parte del mundo. “Este 20 de mayo quizás no estemos celebrando el final de la dictadura, pero por lo menos va a haber un clima de efervescencia por las recientes protestas en Cuba y es importante que el exilio responda también inmediatamente, que haya muchos cubanos reunidos para apoyar al pueblo que está en la isla. Una estrategia de la dictadura ha sido intentar fragmentar la nación cubana, a nosotros y las nuevas generaciones nacidas con la llamada Revolución pretenden alejarnos del exilio y yo creo que se está apreciando un acercamiento, una afinidad, una compenetración nunca antes vista entre exilio y pueblo de Cuba, entre nuevas y viejas generaciones”, enfatizó y señaló que mientras a inicios de mayo el pueblo de Caimanera tomaba las calles en protesta, el histórico Versailles de Miami era epicentro de solidaridad y desde allí el exilio enviaba “un mensaje de respaldo a los hermanos en la isla para que sepan que no están solos, que su dolor es el dolor nuestro”.

“Sufrimos el mismo dolor y tenemos las mismas aspiraciones y el mismo anhelo, que es la libertad. Mantenemos el compromiso con nuestros hermanos que luchan dentro de Cuba porque sabemos que ahí dentro de Cuba es donde único puede liberarse Cuba. Nuestra misión, en este caso, es comprenderlos, apoyarlos, solidarizarnos con ellos. Muchas veces escuchamos opiniones un poco negativas sobre lo que ocurre en Cuba y lo digo: nos guste o no, simpaticemos o no con los que están ahí dentro de Cuba, son ellos, los cubanos que están allí, los únicos que pueden liberar a Cuba, es ese el único escenario donde se puede liberar a nuestra patria y nuestra misión más importante como exiliados, estemos donde estemos (en Estados Unidos, en Europa, en América Latina) es apoyar a esos hermanos que allí se encuentran”.

