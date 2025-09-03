La ONG Transparencia Venezuela revela confiscaciones millonarias a funcionarios del régimen

Desde el exilio, la ONG Transparencia Venezuela , ofreció detalles de la cifra de bienes confiscados a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por Estados Unidos, asegurando que asciende a $700 millones.

Según su más reciente informe, hasta mayo de 2024 se han identificado 745 activos vinculados a tramas de corrupción, distribuidos en 20 países. El valor total de estos bienes se estima en 3.571 millones de dólares.

De acuerdo con datos recabados de expedientes judiciales e informes de organismos de control. La ONG advierte que estas cifras son conservadoras, ya que solo incluyen casos que han llegado a instancias judiciales, dejando fuera fortunas que no han sido rastreadas.

Estados Unidos lidera la lista de confiscaciones con 235 bienes, seguido de España (235), Argentina (58), Suiza (34), Panamá (18) y Colombia (11). La mayoría de los activos incautados son fondos bancarios (94,8%), seguidos por bienes raíces (4,19%) y vehículos de lujo (0,28%).

El informe recuerda grandes escándalos de corrupción como la trama Pdvsa Cripto y el caso Money Flight (2014-2015), en el que se defraudó a Pdvsa por $1.200 millones. El documento menciona casos emblemáticos como el del ex tesorero Alejandro Andrade, quien entregó propiedades, relojes y otros bienes valorados en más de $42 millones para evitar su declaración en Estados Unidos. También destaca el caso del empresario Raúl Gorrín, a quien le confiscaron 24 propiedades en Miami y Nueva York.

