miércoles 3  de  septiembre 2025
CORRUPCIÓN

La ONG Transparencia Venezuela revela confiscaciones millonarias a funcionarios del régimen

Según su más reciente informe, contabiliza 745 activos con valor total de estos bienes se estima en 3.571 millones de dólares

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Desde el exilio, la ONG Transparencia Venezuela, ofreció detalles de la cifra de bienes confiscados a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por Estados Unidos, asegurando que asciende a $700 millones.

La organización indicó que esta cantidad es solo una "pequeña parte" de un saqueo de mucho mayor envergadura.

Según su más reciente informe, hasta mayo de 2024 se han identificado 745 activos vinculados a tramas de corrupción, distribuidos en 20 países. El valor total de estos bienes se estima en 3.571 millones de dólares.

De acuerdo con datos recabados de expedientes judiciales e informes de organismos de control. La ONG advierte que estas cifras son conservadoras, ya que solo incluyen casos que han llegado a instancias judiciales, dejando fuera fortunas que no han sido rastreadas.

Estados Unidos lidera la lista de confiscaciones con 235 bienes, seguido de España (235), Argentina (58), Suiza (34), Panamá (18) y Colombia (11). La mayoría de los activos incautados son fondos bancarios (94,8%), seguidos por bienes raíces (4,19%) y vehículos de lujo (0,28%).

El informe recuerda grandes escándalos de corrupción como la trama Pdvsa Cripto y el caso Money Flight (2014-2015), en el que se defraudó a Pdvsa por $1.200 millones. El documento menciona casos emblemáticos como el del ex tesorero Alejandro Andrade, quien entregó propiedades, relojes y otros bienes valorados en más de $42 millones para evitar su declaración en Estados Unidos. También destaca el caso del empresario Raúl Gorrín, a quien le confiscaron 24 propiedades en Miami y Nueva York.

FUENTE: Redacción

Temas
