lunes 27  de  octubre 2025
DICTADURA

Leopoldo López afirma que la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad es una arbitrariedad

El dirigente venezolano rechazó que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe apunte hacia Venezuela, sino que lo hace contra las estructuras del narcotráfico

El líder opositor venezolano, Leopoldo López, durante una rueda de prensa,&nbsp; el 27 de octubre de 2025, en Madrid (España).&nbsp;

El líder opositor venezolano, Leopoldo López, durante una rueda de prensa,  el 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). 

Carlos Luján / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embed

">

El opositor venezolano Leopoldo López calificó este lunes en Madrid de "arbitrariedad" la propuesta del dictador Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, y dijo que las medidas de presión de Washington al régimen venezolano "no son contra Venezuela" sino contra el narcotráfico.

"Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad", dijo López en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020, argumentando que esa propuesta "no tiene ningún sustento en la Constitución".

Lee además
La presidenta de México Claudia Sheinbaum.
POLÍTICA

México reitera que sigue esperando "disculpas" de España por la conquista
Clausura del IX Diálogo Presidencial del Grupo IDEA y Miami Dade College. En la foto: Jamil Mahuad, Osvaldo Hurtado, Miguel Ángel Rodríguez, José María Aznar, Nelson J. Mezerhane G., Madelaine Pumariega, Javier Martínez Acha, Andrés Pastrana, Asdrúbal Aguiar, Carlos Blanco, David Smolansky y Jorge ‘Tuto’ Quiroga. 
ACTIVIDAD

Grupo IDEA celebra su 10° aniversario con el Diálogo Presidencial "América Latina y el final de sus dictaduras"

Maduro pidió al Tribunal Supremo que retire la nacionalidad de López por promover una invasión militar de Estados Unidos a su país.

López, que precisó que su única nacionalidad es la venezolana, dijo que no pleiteará contra la propuesta porque en su país "no hay un Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ficción de justicia", y aseguró que no espera "nada de ninguna institución" venezolana.

López rechazó que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe apunte hacia Venezuela, sino que lo hace contra las estructuras del narcotráfico que encabezarían el presidente Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"No es una operación contra los venezolanos, sino contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles", ha insistido López en una rueda de prensa desde Madrid, en la que ha definido las acciones estadounidenses como una forma de "reivindicar" la "soberanía" que surgió de las elecciones de julio.

"¿Dónde está la soberanía de Venezuela? ¿En Nicolás Maduro? ¿O en los millones de venezolanos que votaron por Edmundo González?", ha reivindicado el opositor, para quien Estados Unidos ha sabido "encuadrar el problema de Venezuela de manera correcta" y confía en que la "solución" permita alcanzar "la democracia".

En ese sentido, ha destacado que la Administración Trump ha sabido analizar lo que ocurre en Venezuela, que va más allá de la democracia o una crisis humanitaria y "ubica correctamente" el problema en Nicolás Maduro "como la cabeza de una organización criminal".

López ha reiterado que está de acuerdo con "cualquier medida de presión" y se ha mostrado convencido de que los venezolanos también. "No tengo ninguna duda", ha dicho, insistiendo durante toda la rueda de prensa en la relación entre el Gobierno de Maduro y el Cártel de los Soles, o el Tren de Aragua.

"Esto no es un ataque a Venezuela, esto no es un señalamiento a Venezuela, no es un señalamiento a los venezolanos, es un señalamiento directo a la estructura criminal que encabeza Nicolás Maduro", ha justificado López.

Asimismo, ha descartado que Maduro pueda ser "encauzado" y ha reprochado a quienes durante todo este tipo han caído en el "error" de creer que se puede cambiar la situación en Venezuela mediante "gestiones".

"Nicolás Maduro es un narcotraficante, un criminal, un represor que ha secuestrado el Estado venezolano y que sólo con su salida podrán darse los cambios en Venezuela. No hay una negociación, no hay una gestión, no hay un mensaje que se le pueda mandar a Maduro para que cambie su comportamiento", ha incidido.

López en alerta

López ha señalado que si bien esta idea de Maduro de retirarle la ciudadanía no tiene precedentes en la historia del país, ni está permitida por la Constitución, son "cientos de miles" los venezolanos a los que se les ha retirado el pasaporte de manera ilegal por el hecho de haber tenido que salir de Venezuela.

"Lo hace con una clara intención de intimidar a los venezolanos", ha dicho, afirmando que su situación legal quedará "como la de millones" de sus compatriotas. Ante la posibilidad de adquirir otra ciudadanía, el opositor ha dicho que ya verán "alternativas" una vez se materialice una medida que no tiene pensado recurrir.

"No tiene ningún sentido", ha dicho, ya que "en Venezuela no hay un tribunal de justicia, hay una ficción, un edificio, unos señores con toga, que emiten sentencias, pero que ni es tribunal ni es de justicia. Por supuesto no esperamos absolutamente nada de una ninguna institución de Venezuela", ha zanjado.

"En Venezuela no hay ni un solo juez, ni uno solo que sea autónomo. En Venezuela no hay ni un solo fiscal que sea autónomo. Todos son una tuerca o un tornillo de la maquinaria de la dictadura de Nicolás Maduro", ha apuntado.

Por otro lado, López también ha alertado de que como opositor y figura que "alza la voz" puede ser "objetivo" de las autoridades venezolanas y ha citado el ejemplo del teniente venezolano Ronald Ojeda, "secuestrado, asesinado y desmembrado" en su exilio en Chile "por orden de Diosdado Cabello".

También ha mencionado el caso de dos compañeros de su partido, Voluntad Popular, tiroteados recientemente en Bogotá. "Se salvaron por un milagro, pero claramente es un intento de asesinato con motivación política", ha denunciado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Hito Andino: 27 Años del acuerdo Mahuad-Fujimori que transformó la frontera Ecuador-Perú

El izquierdista Lula quiere ayudar en la relación EEUU-Venezuela en medio de tensiones

Milei obtiene claro triunfo en legislativas de Argentina y Trump lo celebra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina