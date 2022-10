Las sanciones también incluyen restricciones de visados a 500 personas y sus familiares involucrados en la implementación de políticas o acciones que socavan las instituciones y obstaculizan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, o se benefician de las políticas del régimen.

“Lo más relevante que vi de las sanciones son las 500 personas sancionadas, eso va a impactar en la sociedad y en el sector privado porque ahora hay un grupo nuevo de sancionados en un país tan pequeño como Nicaragua”, dijo Poblete.

Añadió que la medida tiene como objetivo aislar del mercado estadounidense a más personas que integran la élite del régimen sandinista. “Eso si es importante”, apuntó Poblete.

Evadir sanciones

Hasta ahora Ortega había logrado evadir las sanciones.

El catedrático y exembajador de Nicaragua en Alemania y Suecia, José Dávila, cree que las sanciones son un fuerte castigo contra el régimen sandinista y asegura son vistas con satisfacción por los nicaragüenses.

“Si bien es cierto que las sanciones emitidas hasta hoy, el régimen ha tratado de obviarlas con una serie de trucos administrativos y ha aprendido a sobrevivir a la sombra de testaferros, los sancionados de alguna manera quedan como parias internacionales, y ante el mundo es un castigo moral importante”, dijo Dávila.

“Es demasiado el daño que está haciendo el régimen Ortega-Murillo al país, siendo uno de los más recientes capítulos la tenaz persecución a la Iglesia católica, que tiene asombrado al mundo, y por la que faltan probablemente más sanciones para castigar la oleada de represión contra la institución más sagrada, y de gran prestigio para los nicaragüenses”, subrayó.

El régimen de Nicaragua ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros países “que ven a un régimen violador masivo de los derechos humanos nicaragüenses, comenzando por la muerte de más de 300 personas en el 2018, cientos de presos, centenares de miles de exiliados, y unarepresión permanente sobre el pueblo de Nicaragua”.

Pese a las sanciones, Ortega mantiene un estado de terror en el país.

Medida electorera

Las acciones contra el régimen de Ortega ocurren en momentos en que Biden tiene acercamientos y busca negociar con las dictaduras de Venezuela y Cuba, hechos que le ha ganado críticas por su política flexible a esos regímenes; sin embargo, trata de vender la idea de que adopta fuertes acciones contra la dictadura de Ortega.

Es una medida de cara a las elecciones de noviembre, sostiene Poblete. Y es que Biden afronta vientos adversos a días de los comicios, tiene bajos índices de aprobación, se enfrenta al riesgo de perder la mayoría en ambas cámaras en el Congreso. La causa principal de desaprobación es el mal manejo de la economía que se enfrenta a una recesión, algo que la administración de la Casa Blanca rehúsa admitir, pese a los pronósticos de expertos.

“Es una jugada política. Esto [las sanciones] ya se había planteado durante la administración del presidente [Donald] Trump, hasta cierto punto están continuando la política del presidente Trump hacia Nicaragua, en mi opinión esto va a morder sin dentadura”.

La Casa Blanca anunció una enmienda a la Orden Ejecutiva 13851 sobre Nicaragua decretada durante la administración Trump, con la que amplía las facultades de sanciones, que incluye medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua.

Las nuevas sanciones están dirigidas a la Dirección General de Minas, la entidad que se encargaba de gestionar las operaciones mineras en Nicaragua luego de las sanciones a la estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), en junio pasado y al director de esa entidad.

El oro se ha convertido en el principal rubro de exportación en Nicaragua en los últimos tres años. El objetivo de las sanciones es evitar que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo utilicen las ganancias del oro para financiar la represión, dijo el Departamento de Estado.

Aparentar línea dura

“Están tratando de aparentar que son más Trump que Trump, eso es imposible, esto es porque estamos tan cerca de los comicios, quizás alguien piensa que es un buen cálculo para que el presidente [Biden] se vea una persona de línea dura, que no lo es. Es fácil aparentar, pero es más difícil liderar, es parte una jugada política y hasta cierto punto anémica políticamente, es bueno que estén sancionando a esa gente, pero no es suficiente si realmente es de verdad que buscan un desajuste político en Nicaragua, que no lo están haciendo”, subrayó Poblete.

A su juicio, la medida le da argumentos de campaña a los candidatos demócratas. “Les dan a los políticos demócratas algo que decir en Florida. Esto se ha visto antes, ambos partidos lo hacen, lo hicieron con Cuba durante la administración de Trump y también lo critiqué porque es más política doméstica que de carácter serio a nivel internacional, igual con Venezuela, le critiqué”.

“Han hecho la política del queso suizo, que tiene muchos huecos y eso es lo que han hecho con Nicaragua, que hay tantas buenas herramientas y no la están utilizando, no quieren y es porque siguen en ese diálogo, es una política de doble sentido y eso nunca funciona, ellos piensan que pueden sancionar y dialogar mientras están sancionando, y eso no llega a nada, es lo que han hecho con Cuba por décadas y mira como sigue”, subrayó el experto.

Nicaragua cuenta con dos leyes de sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos para contrarrestar los abusos de Ortega, la Nica Act y la ley Renacer, pero están subutilizadas debido al cabildeo que realizan grupos que han mantenido alianzas con el régimen y que aseguran que la implementación de ambas legislaciones acarrearía una mayor crisis económica al país y una oleada migratoria.

Pero esa oleada ya se está registrando. Un total de 164.600 nicaragüenses ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur durante el recién finalizado periodo fiscal. Miles hacen colas a diario en las oficinas de la Dirección General de Migración en Nicaragua en busca de un pasaporte.

“Nicaragua se está quedando sin juventud, es un pueblo de viejos”, comentó un nicaragüense que saldrá del país en los próximos días con destino a Estados Unidos.

Para Poblete, Estados Unidos debe seguir apretando al régimen, a su juicio las sanciones designadas hasta ahora no son suficiente, “deben de impactar a toda la élite del partido sandinista (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y sus familiares, deben ser bloqueados no solamente con visas si no con el sistema bancario, eso sería un buen empezar”, acotó.

