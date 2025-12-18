jueves 18  de  diciembre 2025
Lula se ofrece para llamar a Trump y mediar entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente de Brasil aliado del régimen de Maduro aseguró "estar preocupado" por las acciones que desde EEUU se están tomando

Nicolás Maduro y Luiz Inácio  Lula Da Silva se saludan efusivamente. 

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró dispuesto a mediar por una "solución pacífica" entre Estados Unidos y Venezuela, con una posible conversación con Donald Trump en los próximos días.

Lula se dijo "a disposición" de ambos gobiernos y agregó que "posiblemente" hablará con Trump "antes de Navidad" para evitar una "guerra fraticida". Es de recordar que el jefe de Estado comparte la misma corriente política del régimen de Nicolás Maduro.

"Nunca nadie dice de manera concreta por qué es necesaria esta guerra. No sé si el interés es el petróleo de Venezuela, los minerales críticos, no sé si el interés son las tierras raras. El hecho es que nadie pone sobre la mesa lo que quiere", dijo el presidente brasileño en una rueda de prensa en el Palacio del Planalto.

"Me preocupa lo que está por detrás porque no puede ser solo la caída de Maduro. ¿Qué otros intereses hay que no sabemos?", se ha preguntado Lula, quien ha contado que ya le transmitió a Trump que no iba a ganar nada "pegando tiros" en la región. "Nosotros no queremos una guerra aquí, en nuestro continente", dijo el mandatario carioca, aliado del régimen.

México se mantiene neutral

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció buscar una solución pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con participación de los países de América Latina y el mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático.

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en el país sudamericano, afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva "a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".

"Por el robo de nuestros activos, y muchas otras razones, incluyendo terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado organización terrorista extranjera".

Rodeados de la mayor armada

El inquilino de la Casa Blanca declaró que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y aseguró que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", prometió.

Trump acusó a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo", así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido aseguró que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", aseveró.

Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el régimen de Nicolás Maduro de "robo descarado".

Paralelamente, Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna.

FUENTE: Con información de AFP/ Europa Press

