Constitucionalistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS sostienen que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe la figura de ley constitucional, al tiempo que advierten que la ANC no debe aprobar leyes, porque esa función no está prevista en la Constitución. La ANC debe limitarse a dictar una nueva constitución, siempre que su designación ocurriese conforme a la Carta Magna, lo que tampoco ocurrió porque sus integrantes fueron designados sin que previamente se realizara el referendo consultivo para que los venezolanos dijeran que aprobaban la redacción de un nuevo texto fundamental.