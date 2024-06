María Corina Machado: "al régimen de Maduro solo le queda la violencia"

La dirigente, ganadora de las primarias opositoras y quien hace campaña por el candidato Edmundo González Urrutia, concluyó la gira por Táchira el viernes. Señaló que en las presidenciales del 28 de julio, "todos los centros y todas las mesas tendrán no solamente su testigo, sino toda la plataforma 600k de comunidades alrededor de estos centros para defender los votos".

Durante el acto político en San Cristóbal, a 805 kilómetros de Caracas, María Corina Machado recibió una llamada de González Urrutia.

"Lo que estamos viviendo hoy es la muestra gocha y viviente de lo que pasará el 28 de julio!! Todo el mundo en las calles para votar por la libertad. San Cristóbal desbordada y hasta el final", escribió Machado en la red social X.

Clamor de cambio

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia que ha acompañado a María Corina Machado por todas las regiones del país, indicó que La Quinta Avenida de San Cristóbal se quedó pequeña en la concentración opositora de este viernes.

"Un mar de tachirenses que se unen al clamor de cambio que hoy está presente en cada rincón de nuestro país. ¡Viva Venezuela Libre!", subrayó.

También dijo que la respuesta del pueblo en el estado Táchira "no tiene parangón. Es el acto más impresionante que he visto en toda esta campaña, en la cual he sido testigo presencial de todo o de casi todo. Siempre he visto actos multitudinarios. Siempre he visto emoción muy grande. Pero lo que he visto hoy no tiene comparación alguna (...) Estamos decididos a cambiar y no hay dictadura ni fuerza que detenga a este noble y corajudo pueblo venezolano".

FUENTE: Comando de Campaña de María Corina Machado