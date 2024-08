María Corina Machado asegura que el mundo observa lo que pasa en Venezuela e invita a protesta mundial

El mensaje fue difundido mediante un audio. "Este 17 de agosto necesitamos que todos nos reunamos en los pueblos, en las ciudades, en donde te encuentres en el mundo. Por favor, como si Edmundo González Urrutia y yo estuviésemos allí en cada uno de esos encuentros. Obviamente no vamos a estar simultáneamente nosotros allí en nuestros cuerpos, pero tengan la seguridad de que nuestra alma va a estar en cada esquina, en cada milímetro de Venezuela . Y estaremos todos juntos alrededor del mundo en ese gran encuentro", afirmó Machado.

Al mismo tiempo, la dirigente puntualizó: "Somos millones y unidos somos invencibles. Hoy como nación, en este momento único, nos une todo lo que hemos sufrido juntos. Y todos nuestros grandes logros en esta gesta indetenible. Nos une nuestro anhelo como nación, nuestra gran voluntad de lograr la libertad y de seguir haciendo grandes cosas juntos. ¿Qué es más grande que reunificar a nuestras familias, que traer a nuestros chamos de regreso, que dejarle a nuestros hijos y nietos una Venezuela de la que se sientan orgullosos?".

La opositora también exhortó a no dejarse intimidar por el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que el chavismo cada vez tiene menos adeptos. En este punto, afirmó; "Nosotros somos la gente y la gente es el poder. Nuestro único norte son nuestros derechos inalienables y nuestra vocación de libertad. No nos van a robar nuestra voluntad. No les vamos a permitir criminalizar nuestro derecho a exigir la transición".

La atención sobre Venezuela

Por otra parte, en su mensaje, María Corina Machado sostuvo que el mundo entero observa con atención lo que ocurre en Venezuela. "Esos violadores de derechos humanos están siendo milimétricamente, sistemáticamente identificados y llevados a las instancias internacionales. Todo lo que están haciendo está siendo documentado y elevado a las altas instancias internacionales", expresó.

La líder opositora también instó a no perder de vista que el triunfo no fue solo electoral.

"La fulana hegemonía cultural del régimen ha sido pulverizada. Ya Venezuela es otra. Aquí no hay solo una transición política. Aquí hay una transición cultural como nunca antes la había habido en los 200 años de nuestra república. Todos sabemos que los pasos que nos esperan no van a ser fáciles. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer bien", enfatizó.

Protesta en Miami

Voceros del comando ConVzla – USA, expusieron los detalles de la concentración convocada por la líder opositora venezolana, María Corina Machado para este sábado 17 de agosto, en respaldo a la victoria electoral de Edmundo González Urrieta, además de rechazar el fraude electoral cometido por el régimen venezolano.

La manifestación central en Miami contará con la participación de destacados artistas del exilio cubano y venezolano, quienes ofrecerán un tributo musical en el anfiteatro del Bayfront Park, desde las 4:00 pm hasta las 9:00 pm.

Logística

Para facilitar la participación en el evento, se informó que se han habilitado más de dos mil espacios de estacionamiento. Estos estarán disponibles en:

Lote 19 en Biscayne Blvd entre E Flagler y NE 5th Calle (280 espacios).

College Station Garage en 190 NE 3rd St (500/600 espacios).

James L. Knight Center en 100 SE 2nd St (800 espacios).

Courthouse Center Garage en 40 NW 3rd St (500 espacios).

Voceros del comando ConVzla – USA invitaron a la comunidad venezolana y a los aliados internacionales a sumarse a la concentración, subrayando que se trata de una oportunidad crucial para elevar la voz por Venezuela desde diferentes rincones del mundo.

@snederr

FUENTE: Comando con Venezuela