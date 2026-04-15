María Corina Machado dice que "no conviene" una reunión con Sánchez "en este momento"

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026

MADRID .- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que no se va a reunir con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a España esta semana porque ese encuentro "en este momento no conviene".

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa", explicó Machado en una entrevista con la cadena de radio española COPE divulgada este miércoles.

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"En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", agregó preguntada sobre un posible encuentro con Sánchez.

Machado está este miércoles en La Haya, donde se va a reunir con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y parte de su gobierno, después de ser recibida el lunes en París por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, la líder opositora, que llegará este jueves a Madrid, no prevé reunirse con Sánchez ni de momento hay en la agenda ningún otro encuentro con el Gobierno socialista, aunque sí lo hay con la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y con el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

María Corina Machado invitada

La semana pasada, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que no tenía "ningún inconveniente" en recibir a Machado, pero no le constaba que lo haya solicitado.

Y este mismo miércoles la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, dijo que el Gobierno ha ofrecido a la líder opositora un encuentro en Madrid, pero no han recibido ninguna petición en ese sentido.

Sumelzo explicó que, cuando tuvieron conocimiento de su viaje a Madrid, ella misma se puso a disposición de su equipo para posibilitar un encuentro: "Ese mismo mensaje fue trasladado también al equipo de Machado, con quienes, por cierto, mantenemos contactos regulares con plena normalidad, como hacemos con todos los actores políticos de Venezuela".

A pesar de ello, "no hay ninguna, de momento, indicación de la voluntad de la señora Machado de solicitar una reunión con ningún representante del Gobierno; más bien, según hemos leído en la prensa, parece lo contrario", lamentó.

Machado, que estará junto al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia el sábado en un encuentro con venezolanos en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, aseguró que cuando concluya todos estos encuentros por el mundo con la oposición volverá a Venezuela, "a concluir esta fase de lucha".

"Mi regreso a Venezuela es una decisión tomada y se producirá en pocas semanas. No estoy fuera para quedarme, estoy fuera para completar una labor de articulación internacional que es indispensable para el paso final de nuestra libertad", subrayó Machado.

Además insistió en la necesidad de una "transición" en Venezuela y la convocatoria de unas elecciones, algo que las autoridades del Gobierno de Delcy Rodríguez han dejado en un segundo plano al asegurar que no es "perentorio" definir una fecha para los comicios, sino priorizar la economía.

"Nos dijeron que era imposible desalojar a (Nicolás) Maduro del poder y avanzar hacia una Venezuela democrática, y fíjate todo lo que hemos ido logrando. Estamos en una fase retadora, pero ya muy cerca de la libertad; Venezuela va a ser una nación libre, próspera", aseguró Machado.

Recordó se ha reunido varias veces con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y confía en su plan de trabajo, cuya tercera fase prevé una "transición democrática, que pasa por un proceso de elecciones libres y justas donde puedan votar todos los venezolanos dentro y fuera del país".

"Para que eso ocurra, efectivamente tiene que llevarse adelante un proceso que dura cierto tiempo porque el sistema electoral en Venezuela es un desastre, está totalmente corrompido", añadió.

Medallla de Oro para María Corina Machado

El Gobierno regional madrileño concederá este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025.

Además, el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, recibirá la Medalla Internacional, según explicó este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional madrileño, Miguel Ángel García Martín.

"Son los dos faros en defensa por la libertad del pueblo en Venezuela", resaltó García Martín, quien reconoció a Machado "su incansable trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos y la libertad".

De González Urrutia elogió que, desde el exilio, haya seguido "impulsando una futura transición democrática venezolana".

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, entregará sendas condecoraciones en un acto que se celebrará el sábado 18 de abril en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Durante su visita a España, Machado recibirá también la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid el viernes en la Casa de la Villa, sede tradicional del consistorio.

Entre otras actividades, además del gran encuentro central con venezolanos el sábado en la Puerta del Sol, mantendrá encuentros con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta regional, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, todos del mismo partido.

También se reunirá con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

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FUENTE: Con información de EFE/AFP