María Corina Machado impulsa en Europa respaldo a la transición y elecciones libres en Venezuela

María Corina Machado dio una rueda de prensa en Washington (EEUU) el 28 de enero de 2026

PARÍS .- La líder venezolana María Corina Machado está promoviendo el respaldo internacional a una transición democrática en Venezuela y a la celebración de elecciones libres, en su visita a países de Europa , en un momento crucial para el país suramericano.

Este martes, Machado se reunió en París con el presidente del Senado de Francia , Gérard Larcher, antes de tener un encuentro oficial con una delegación de legisladores, en una muestra de reconocimiento a la institucionalidad del país europeo.

GIRA El presidente de Francia Emmanuel Macron recibe a María Corina Machado en el Palacio del Elíseo

La Nobel de la Paz 2026 conversó sobre el “avance hacia la transición” y la necesidad de luchar por la democracia al establecer un calendario electoral este año, según informaron sus redes.

Transición decisiva en Venezuela

“Es un momento decisivo para la transición en Venezuela”, señaló la Nobel de la Paz 2025, en un comunicado de prensa publicado en X.

Larcher, por su parte, destacó la “fuerza democrática que lucha contra la dictadura”.

“La relación entre Venezuela y Francia demanda hoy un retorno a la democracia, la transición pacífica y democrática que pedimos y que estamos esperando, porque no podemos estar satisfechos con un régimen elegido en una elección robada”, afirmó el senador en declaraciones citadas por las cuentas de la dirigente política.

Este lunes, Machado fue recibida por el presidente francés, Emmanuel Macron, a quien agradeció el respaldo de su país a los venezolanos en el encuentro que calificó de “una reunión extraordinaria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044063287805919256&partner=&hide_thread=false | Tras un productivo encuentro con el Presidente del Senado de Francia, la líder venezolana María Corina Machado (@MariaCorinaYA) realizó un recorrido por las históricas instalaciones del Palacio del Luxemburgo.



Este recorrido simboliza el respaldo de las instituciones… pic.twitter.com/aiitDXaVAa — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) April 14, 2026

María Corina Machado a España

Desde el próximo viernes Machado estará en España donde cumplirá una agenda en busca de consolidar el respaldo institucional a la democracia venezolana.

Antes del encuentro en la Plaza del Sol con la comunidad venezolana el sábado, Machado será recibida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros miembros del gobierno municipal español, el viernes.

Durante la recepción, Almeida le conferirá a la líder venezolana la Llave de Oro de la Villa de Madrid.

FUENTE: Con información de Vocería Oficial, Vente Venezuela, red X