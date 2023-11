María Corina Machado dice que sacará al socialismo del país con la fuerza ciudadana

Respaldo de la candidata al Colegio de Abogados

La actividad estaba prevista en la sede del Colegio de Abogados de Carabobo, pero una inesperada sentencia del Tribunal Supremo anuló reciente elección de la directiva, lo que obligó a Machado a cambiar sus planes y a suponer que fue una arbitraria decisión más de amedrentamiento.

“Nadie duda de la interferencia de la Sala Electoral, porque instancias sometidas a la tiranía y, precisamente, en estos tiempos de organización ciudadana están buscando neutralizar, reducir y asustar a aquellos que están enarbolando valientemente los valores", expresó, ante la multitud congregada en el estacionamiento del sector.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1728180952055292013&partner=&hide_thread=false Lo que logramos el 22 de octubre nos prepara para el desafío que viene.



Vamos a unirnos en esta Gran Alianza Nacional y a llegar a cada corazón de Venezuela para derrotar a Maduro y sacar para siempre el socialismo de este país!



Gracias, La Isabelica; gracias, Venezuela pic.twitter.com/Xvidj7hEBA — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 24, 2023

No hay vuelta atrás a la candidatura

A una pregunta sobre su plan si no es habilitada su candidatura para poder competir en las elecciones presidenciales, Machado dijo que “la respuesta a la burda, irrita e inútil inhabilitación” la dieron más de 2 millones y medio de venezolanos. “Si Maduro no quiere que sea yo, quién escoge al próximo presidente? No hay vuelta atrás. Esto se llama fuerza ciudadana”.

La candidata también se refirió a la detención y procesamiento del activista opositor Nelson Piñero por cuestionar en su cuenta de la red X al régimen, y expresó su solidaridad.

“Esto es un régimen desesperado y cuando hacen estas cosas están buscando tener un efecto para que nadie se atreva a decir la verdad, estas estrategias de intimidación y neutralización no solo son inútiles, sino que se revierten a la tiranía”. “Esto es un régimen desesperado y cuando hacen estas cosas están buscando tener un efecto para que nadie se atreva a decir la verdad, estas estrategias de intimidación y neutralización no solo son inútiles, sino que se revierten a la tiranía”.

María Corina Marchado, esto es lucha ciudadana

En otra parte de su mensaje, María Corina Machado advirtió que “lo que viene es duro”, pero exaltó la importancia de la lucha ciudadana.

“Si el régimen cree que no estamos entendiendo lo que viene o que no estamos dispuestos a defendernos, pues que se preparen. Esta gente es así, estos sistemas son así, se te meten en tu casa, en tu nevera y en tu cama y por eso lo que estamos defendiendo aquí es lo más sagrado".

Sacar al socialismo de Venezuela

A otra pregunta de los asistentes sobre el cambio de gobiernos en América Latina, Machado reiteró que “este proceso que está ocurriendo en Venezuela es irreversible”.

Y añadió: “imagínense lo que van a sentir los cubanos, los nicaragüenses, los bolivianos, cuando nosotros derrotemos a Maduro y derrotemos al socialismo. Porque el socialismo lo vamos a sacar para siempre”.

Indicó que su proyecto está sentando sobre las bases de una sociedad basada en valores, como la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo y la familia, entre otros.

“Creemos en una Venezuela liberal donde exista democracia, instituciones sólidas e inclusivas, donde haya oportunidades, para hacer de Venezuela un país con la mejor educación y salud de la región”. Y llamó a lograr “un aparato de integridad electoral como nunca antes ha existido en Venezuela”.

[email protected]

FUENTE: Acto de María Corina Machado, en Carabobo, Venezuela