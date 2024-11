María Corina Machado dice que Venezuela está lista para la transición: "Tenemos una estrategia robusta"

"El 90% del país quiere un cambio político. Tenemos una cohesión absoluta de una dirección política alrededor de una teoría de cambio y de una estrategia robusta que hemos cumplido, y por eso estamos donde estamos", aseveró en su intervención vía online desde la clandestinidad.

Resaltó que la dirigencia opositora cuenta con un "liderazgo legitimado", tanto el 22 de octubre de 2023 con las elecciones internas de la oposición, en las que ella se hizo con una abrumadora mayoría, y en los pasados comicios presidenciales con el "enorme triunfo" de su abanderado, González Urrutia.

Interés de todos

La líder opositora afirmó que la causa venezolana cuenta, además, con el apoyo de una comunidad internacional que está a la "vanguardia" y entiende que la lucha opositora se "trata de principios y valores".

En este sentido, indicó que desde todos los puntos de vista "prácticos y pragmáticos" hay una "urgencia" que obliga al mundo a "actuar ya en el interés de todos".

"No solo en el interés de los venezolanos, en el interés de México, en el interés de América Latina en su conjunto, en el interés de Europa, en el interés de Estados Unidos y que, además, podemos hacerlo muy pronto si lo hacemos en conjunto, y si avanzamos con firmeza haciendo valer la verdad y la soberanía popular empezada en el 28 de julio", apuntó.

Presión de la justicia internacional

Aunque reconoce que aunque existen declaraciones e informes importantes de organizaciones de derechos humanos, emplazó a la justicia internacional a actuar para "disuadir" a quienes "están siendo presionados por Maduro para continuar persiguiendo, torturando y asesinando a los venezolanos".

"Maduro se va a sentar a negociar el día que el costo de quedarse aferrado a la fuerza y al poder sea más alto que el costo de aceptar una negociación para la transición. Y no estamos allí todavía. Maduro siente hoy que puede cometer todo tipo de abusos, de crímenes de lesa humanidad y que la reacción de la comunidad internacional será cero", subrayó.

Machado instó a la comunidad internacional a elevar el costo de la permanencia de Maduro en el poder. "Al elevar este costo de la represión, nosotros los venezolanos podremos ejercer mucha más presión interna sin los costos que hemos asumido hasta ahora", señaló.

Plano diplomático

La líder política indicó que en el plano diplomático se debe reconocer a González Urrutia, forzado al exilio a inicios de septiembre, como presidente electo de Venezuela. Esta es una decisión que han aprobado algunos instancias internacionales, como el Congreso y el Senado de España, el Parlamento Europeo (PE), el Senado de Colombia, el Congreso de República Dominicana y el de Panamá.

En cuanto al escenario de "redes privadas y negocios criminales", pidió el respaldo de los países democráticos de la región, que integran el Foro América Libre. "Yo les pido que nos ayuden porque hay muchos gobiernos democráticos que hoy facilitan sus sistemas financieros, sus mercados inmobiliarios y muchas otras actividades para el resguardo de recursos que de manera irregular por la corrupción y el crimen, han salido de Venezuela", apuntó.

Reiteró, además, que hay que hacerle entender a Maduro que la comunicad internacional no va a abandonar la lucha venezolana. "Hay que lograr presionar para que Nicolás Maduro entienda que la comunidad internacional no va a pasar la página, que el 28 de julio es un antes y un después, que no van a abandonar nunca (...) Esta lucha tiene un solo destino, la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa", finalizó.

FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción DLA