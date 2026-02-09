María Corina Machado ante la CIDH: "No hay transición con represión y sin libertades plenas"

WASHINGTON.- La líder democrática venezolana María Corina Machado se presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), en Washington DC, para exponer la situación actual del país y alertar sobre los límites de cualquier intento de transición democrática mientras continúe la represión.

“No hay transición con represión” , afirmó durante su intervención, en la que advirtió que en Venezuela no se puede hablar de un proceso de apertura política “ mientras no se pueda elevar la voz, decir la verdad. Y esa es la realidad en Venezuela hoy ”.

Su discurso se centró en el agravamiento de la persecución contra la disidencia y en la falta de libertades fundamentales. La líder venezolana recordó ante los comisionados que actualmente hay más de 600 venezolanos considerados presos políticos, entre ellos alrededor de 180 militares.

Sin libertades plenas

“Ayer fue un día de enormes emociones, pero no puedo dejar de reconocer dónde estamos. Hay al menos 600 presos políticos… ninguno de ellos goza hoy de libertades plenas”, sostuvo.

Mencionó casos emblemáticos como el del abogado Perkins Rocha, quien “tiene un grillete, algo sin precedentes”, y el del dirigente político Juan Pablo Guanipa, “secuestrado por gente armada y regresado al sitio donde estaba previamente recluido”.

Machado denunció también el colapso del sistema judicial y el cerco contra la libertad de expresión. “Hoy, ser juez en Venezuela implica estar sometido a la absoluta complacencia de cualquier necesidad del régimen o terminar preso y perseguido. Hoy un periodista, incluso fuera de Venezuela, corre el riesgo al denunciar cualquier situación”.

La Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que comparecer ante la CIDH representaba “una enorme emoción y responsabilidad”, y destacó que los informes emitidos por la Comisión constituyen parte de la memoria histórica del país.

Recordó en particular el informe postelectoral de 2025, que, según dijo, “sobre la naturaleza del régimen y el terrorismo de Estado como calificación marca un hito”.

“Venimos como parte de una sociedad que ha llevado adelante una lucha extraordinaria… apasionadamente comprometida con la libertad, y entiende que solo es posible vivir con democracia y paz”, agregó.

El petitorio de María Corina Machado a la CIDH

Durante el encuentro, Machado presentó un conjunto de propuestas concretas para fortalecer la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Entre ellas destacan:

Documentar la usurpación de poder y la soberanía popular del 28J , pese a las violaciones legales e internacionales.

Mantener la denuncia constante hasta lograr la liberación total de los presos políticos y amplificar la voz de quienes siguen detenidos.

Exigir la correcta aplicación de la Ley de Amnistía , denunciando sus irregularidades.

Considerar una visita internacional de la CIDH a Venezuela como respaldo a víctimas y defensores de derechos humanos.

Elaborar un nuevo informe actualizado sobre la situación política y social del país.

Impulsar medidas adicionales hasta que cesen las violaciones sistemáticas.

A través de un mensaje en X, la Comisión se refirió al encuentro: “El pleno de la CIDH, junto con el equipo de la Secretaría, recibió a @MariaCorinaYA durante las sesiones internas. En la reunión, abordaron el trabajo de la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en el país y la importancia de que el Estado adopte medidas hacia una transición democrática”.

Machado concluyó su participación expresando confianza en el futuro del país: “Venezuela va a ser libre y democrática, y escribiremos la historia juntos. Son años dolorosos, pero de enorme valentía”.

También aseguró que, cuando llegue ese momento, “habrá un enorme reconocimiento también a ustedes por lo que han hecho”.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa / redes sociales