martes 6  de  enero 2026
María Corina Machado ofrece entrevista exclusiva a Fox News

La entrevista genera gran expectativa por producirse en un contexto de alta tensión política en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Captura de pantalla/YouTube/Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece este lunes 5 de enero una entrevista en primicia con el presentador Sean Hannity, en la cadena estadounidense Fox News.

La entrevista genera gran expectativa por producirse en un contexto de alta tensión política en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y por el alcance internacional del programa conducido por Hannity.

Cubanos caminan por una de las calles de La Habana. 
Captura de Maduro genera esperanza y dudas entre los cubanos de a pie
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

La conversación es transmitida en vivo a las 9:00 p.m. (hora de Miami), 10:00 p.m. (hora de Venezuela) y puede seguirse a través de la siguiente transmisión en línea:

María Corina Machado ofrece entrevista exclusiva a Fox News

