María Corina Machado ofrece entrevista exclusiva a Fox News

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. Captura de pantalla/YouTube/Vente Venezuela María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. Captura de pantalla/YouTube/Vente Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece este lunes 5 de enero una entrevista en primicia con el presentador Sean Hannity, en la cadena estadounidense Fox News.







La entrevista genera gran expectativa por producirse en un contexto de alta tensión política en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y por el alcance internacional del programa conducido por Hannity.

La conversación es transmitida en vivo a las 9:00 p.m. (hora de Miami), 10:00 p.m. (hora de Venezuela) y puede seguirse a través de la siguiente transmisión en línea: Embed

