María Corina Machado pide apoyo internacional durante foro en Oslo

Agregó que el movimiento que encabeza "tiene tanta fuerza" que "el régimen (de Nicolás Maduro) está preocupado" y aseveró que los opositores "estamos cerca de la posibilidad de derrotar a Maduro en las condiciones más duras".

Machado consideró que la comunidad internacional debe comprender la importancia y la trascendencia de que Maduro sea derrotado en las elecciones presidenciales, fijadas para el 28 de julio próximo.

"Podríamos convertir el centro del crimen y la desestabilización en el hemisferio occidental, el régimen que es el mayor aliado de Putin e Irán, y convertirlo en un promotor de los derechos humanos y la libertad para la región. Y esto es lo que está en juego ahora mismo, a sólo 55 días", enfatizó.

Advirtió, si Maduro permanece en el poder "por la fuerza" en Venezuela "podríamos tener la mayor ola migratoria hasta el momento".

La líder opositora recorre actualmente Venezuela en campaña por el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia. Desde finales de 2023, todas las encuestas de preferencias electorales dan a Machado como la gran favorita para disputarle el poder al chavismo. En octubre pasado, Machado ganó unas primarias opositoras con un contundente 92%. Sin embargo, no pudo inscribirse para ser candidata porque una inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República le impide ejercer cargos de elección popular hasta el 2030.

Ante esa situación, Machado nombró a una candidata para que la sustituyera, Corina Yoris, una destacada académica, que ha trabajado junto a Machado. Pero Yoris tampoco pudo postularse, luego que el sistema automatizado de postulaciones presentara fallas, aunque Yoris afirmó que se trató de un boicot del Consejo Nacional Electoral (CNE), que es favorable al régimen, para impedirle que se inscribiera por ser una figura cercana a Machado.

Finalmente, la oposición pudo inscribir al diplomático González Urrutia, quien semanas después fue ratificado como el candidato de consenso de las fuerzas políticas que integran la PUD, que reúne a los principales partidos de la oposición.

Durante su participación en el foro, Machado aseguró que "no somos ingenuos" con respecto a "lo que el régimen está dispuesto a hacer", en referencia a las maniobras que el chavismo realiza durante las elecciones a las que los opositores siempre van en condiciones de desigualdad.

Machado también se refirió a las persecuciones de las que han sido víctimas miembros de su partido, Vente Venezuela, y de su campaña, cuando era la virtual candidata, así como la de González Urrutia, actualmente.

"No somos ingenuos en cuanto a lo que el régimen está dispuesto a hacer. Hemos estado enfrentando persecución, violación de los derechos humanos, parte de mi equipo está en prisión ahora mismo, no podemos aparecer en los medios, no tenemos recursos, nos han atacado en mítines o cuando recorremos el país", señaló.

Resaltó que el régimen "sabe" que si las elecciones presidenciales del 28 de julio son competitivas, "les ganaremos de forma aplastante".

"Es obvio que el régimen sabe que en unas elecciones libres, en unas elecciones competitivas, les ganaremos de forma aplastante. Pero el hecho es que el régimen ya no es el mismo. El régimen es cada día más débil. Han perdido totalmente su base social. Pero al mismo tiempo, las redes que utilizan para el control social, para el terror de la población, también se están desmoronando. Nos enfrentamos a unas elecciones en las que más del 80% de nuestro pueblo desea desesperadamente un cambio y está dispuesto a luchar. Esto se ha convertido en mucho más que una lucha electoral. Esto se ha convertido en una lucha ética y existencial, incluso espiritual, por la dignidad, por la libertad y por que nuestros hijos regresen a casa", expresó.

