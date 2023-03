María Corina Machado propone consulta a venezolanos en el exterior

Asimismo, la coordinadora nacional de Vente Venezuela reiteró su oposición a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) preste asistencia en el proceso de primarias, al considerar que "es un instrumento, un tentáculo de la tiranía". La precandidata indicó que prefiere que el voto sea manual.

"Los venezolanos no quieren que sea Maduro el que cuente los votos. Todos sabemos que el CNE ha hecho elecciones tramposas y fraudulentas", sentenció.

No obstante, aclaró que la primaria es un proceso en el que debe participar la gente. "En la medida que más venezolanos participen la fuerza que vamos a construir es mayor", dijo.

Por otra parte, la coordinadora nacional de Vente Venezuela señaló que la oposición puede ganarle al dictador Maduro "con fuerza, disciplina y organización, pero sobre todo con mucha convicción. Tenemos que crear la confianza de que hay un liderazgo que tiene una estrategia justa y que está dispuesta a llegar hasta el final".

"Creo que lo fundamental es la claridad en torno del objetivo. Eso es lo que ha unido al país. Claro que la gente está unida", manifestó.

Machado enfatizó que no desea ser "jefe de la oposición" y aseveró que "esta lucha tiene un objetivo (que es) sacar a Maduro del poder". "Para eso tenemos que construir fuerza. No quiero ser jefe de la oposición, a mí lo que me interesa es sacar a Maduro del poder".

En su opinión, la primaria opositora permitirá que los venezolanos "vuelvan a confiar y que puedan elegir mucho más allá de un candidato".

