miércoles 28  de  octubre 2026
POLÍTICA

María Corina Machado recorre zona devastada por terremotos en Venezuela

La Nobel de la Paz recorrió los sectores de La Guaira y aseguró que tenía pendiente visitar a las víctimas desde el primer día de la tragedia

La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras una reunión con su partido político, Vente Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 28 de octubre de 2026.

La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras una reunión con su partido político, Vente Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 28 de octubre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La líder opositora María Corina Machado, Nobel de la Paz, recorrió este miércoles las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela, en una visita que calificó como la "más importante que tenía pendiente" desde su regreso del exilio.

Tras varios intentos fallidos, Machado regresó a Venezuela el domingo en una caravana que atravesó cinco estados hasta llegar a Caracas, donde miles de seguidores salieron a recibirla a su paso.

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Este miércoles, la dirigente visitó distintos puntos del estado La Guaira, ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas y una de las zonas más golpeadas por el doble sismo, que dejó más de 6.500 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.

"Sabía que tenía que estar aquí desde el primer día", declaró Machado a los medios de comunicación.

"No saben cómo he sentido en el alma el dolor de no haber estado abrazándolos durante estos días", agregó la opositora, quien prometió contribuir a la reconstrucción de La Guaira.

"Varios obstáculos"

Desde el 24 de junio, fecha en que ocurrieron los terremotos, Machado había manifestado su intención de visitar las zonas afectadas. Sin embargo, también denunció que su regreso a Venezuela enfrentó varios obstáculos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló días atrás que desaconsejó a la dirigente regresar al país en medio de la emergencia humanitaria.

"Fue la única vez que le dije que probablemente no era el mejor momento para regresar, en plena calamidad humanitaria, porque queríamos asegurarnos de que los aviones llegaran" con la ayuda humanitaria, afirmó Rubio.

Durante su recorrido, Machado estuvo acompañada por habitantes afectados por los devastadores terremotos, a quienes expresó su solidaridad y su compromiso con la recuperación de la zona.

Machado se exilió en Panamá después de salir de Venezuela en diciembre de 2025, tras permanecer casi un año en la clandestinidad. La dirigente denunció como fraudulenta la reelección del depuesto dictador Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

FUENTE: Con información de AFP

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