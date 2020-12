Más de 6 millones de venezolanos participaron en la Consulta Popular

Asimismo, 2.4 millones de venezolanos votaron entre el lunes y el sábado por internet y una aplicación móvil, dijo a la prensa Colmenares Finol. En la presentación de los resultados no se precisó cuántos votos fueron a favor y en contra en las tres preguntas que se hicieron en el proceso opositor.

“Venezuela dijo sí a la libertad”, expresó Colmenares Finol al celebrar la participación que consideró como un “triunfo”. El integrante del comité organizador aprovechó para exhortar a la comunidad internacional a que ayude a Venezuela “para que recuperemos nuestra libertad y nuestra democracia”.

GUAIDO CONSULTA.jpg EL presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó. Leo Álvarez/Prensa Presidencial

Venezolanos no cayeron en la trampa del régimen

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que los venezolanos no cayeron en la trampa organizada por la dictadura de Nicolás Maduro con unas elecciones fraudulentas, sino que este sábado, en la Consulta Popular, se manifestaron masivamente a lo largo y ancho de Venezuela.

"Lo de este sábado fue heroico. La participación de un pueblo que alzó la voz a pesar de que no tiene comida, no hay medicina. Que vive bajo la censura de la dictadura y la represión, aún así se movilizó a lo largo y ancho de Venezuela, y también en todos los países del mundo donde hay un venezolano. Quiero felicitarlos porque no cayeron en la trampa".

Destacó que a pesar de las amenazas de la dictadura, del terror que quisieron infundir en los venezolanos, este sábado se movilizó la esperanza, se movilizó la confianza de un país que cree en sí mismo y que cree en su futuro. "Lo que faltó el 6, lo que no se vio el pasado domingo; sobró este sábado. Es una demostración de lo que se crece frente a la adversidad".

Hizo énfasis en felicitar a los voluntarios que participaron en el proceso sin recibir ningún tipo de pago. “Reconocemos la audacia del Comité Organizador, del Comité Operativo, de los partidos políticos en Unidad para descifrar el momento político en medio de una pandemia”.

Destacó que a pesar de toda la emergencia que presenta la nación, se logró elaborar una página web, una aplicación y una plataforma especial a través de Telegram.

Asimismo, reconoció la participación de los venezolanos en el exterior, quienes hicieron tiempo para participar en la Consulta. "Muchos en el exterior deben trabajar todos los días, y un día puede ser lo que le envíen a sus familias en Venezuela. Y aún así muchos apartaron sus responsabilidades para sumarse a la participación de la Consulta Popular"

El también Presidente de la Asamblea Nacional (AN), celebró que la jornada fue todo un éxito y que, además de demostrar que el régimen está solo, Venezuela logró ejercer su mayoría, incluso, en pandemia.

“Hoy quedó claro el contraste: consulta mata fraude. Gente mata soledad. Democracia mata dictadura”, concluyó.

"Venezuela SÍ a la libertad"

Enrique Colmenares, integrantes del Comité Organizador informó al final de la jornada que en la Consulta Popular participaron 6 millones, 466 mil 791 venezolanos tanto en la manera presencial como en el modo online.

Colmenares aseguró que es momento de hacer una llamado a la unidad, por lo que destacó que los partidos políticos tuvieron una gran responsabilidad en aceptar esta consulta que fue propuesta por la sociedad civil. "Venezuela lo dijo "Si" a la libertad".