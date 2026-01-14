Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

MIAMI .- Más de 80% de venezolanos manifiesta creer en el presidente de EEUU, Donald Trump , y estar “agradecidos” por sus gestiones por el país, e incluso están de acuerdo con que sea el principal aliado de Venezuela y, en contraposición, expresan rechazo al socialismo del chavismo por generar “mal vivir, retroceso y pobreza”.

Así lo revela el estudio de opinión de la encuestadora Meganálisis que coincide con otras encuestas publicadas recientemente y en las que los venezolanos expresan el “visto bueno” a Trump, tras la operación militar para la captura de Maduro el 3 de enero pasado.

La encuesta se da a conocer en vísperas de la reunión de Trump y María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, pautada para el jueves 15 de enero en Washington.

Alianza entre EEUU y Venezuela

Según la Encuesta Cati Meganálisis Verdad Venezuela que recoge la opinión de una base de 1,006 personas de todo el país entre el 6 de enero y el 11 de este mes, 92.2% de los consultados dijo sentirse “agradecido” con Trump, contra un 6.3% que opinó lo contrario.

Aunque 68.4% considera que EEUU y Trump “controlan” a Venezuela, 90,6% expresaron estar de acuerdo con que el país americano se convierta en “el principal aliado y único proveedor de productos para el Estado venezolano”, frente a un 7.3% que dijo que no lo está.

Consideran que la prioridad de EEUU es el petróleo 52.7%, mientras que el 31.8% de los consultados, en segundo lugar, creen que también están incluidos los derechos humanos.

Rechazo al chavismo

Un 93.1% también aprueba que todas las empresas y propiedades expropiadas por los regímenes de Maduro (2013-2026) y Hugo Chávez (1999-2012), sean devueltas a sus propietarios originales, en el contexto del rechazo al chavismo al cual identifican como “el que gobierna” (66.9%), pero del que “ninguno” de sus líderes inspira confianza (90.9%).

La encuesta menciona, entre otras opciones, a Diosdado Cabello (2.9%), (Vladimir) Padrino López (1.3%), Jorge Rodríguez (0.9%) y Delcy Rodríguez (0.5%), con porcentajes sumamente bajos de confianza.

Además, 83.5% dijo que “siente o cree” que puede ser detenido si se expresa públicamente en contra del chavismo.

De los consultados, 86.9% creen que en Venezuela hay presos políticos y persecución, y 98.1% se mostró partidario de que todos esas personas detenidas por motivos políticos deben ser liberados.

La encuesta se realizó por consulta telefónica en hogares en una muestra aleatoria, con 3.09% de margen de error, según sus datos técnicos.

Encuesta Meganalisis - Enero 2026

FUENTE: Con información encuesta Meganálisis Enero 2026