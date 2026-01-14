miércoles 14  de  enero 2026
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

La situación política y económica en Venezuela mejorará con el apoyo de EEUU al que apoyan como aliado, según revela el estudio de Meganálisis

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Más de 80% de venezolanos manifiesta creer en el presidente de EEUU, Donald Trump, y estar “agradecidos” por sus gestiones por el país, e incluso están de acuerdo con que sea el principal aliado de Venezuela y, en contraposición, expresan rechazo al socialismo del chavismo por generar “mal vivir, retroceso y pobreza”.

Así lo revela el estudio de opinión de la encuestadora Meganálisis que coincide con otras encuestas publicadas recientemente y en las que los venezolanos expresan el “visto bueno” a Trump, tras la operación militar para la captura de Maduro el 3 de enero pasado.

La encuesta se da a conocer en vísperas de la reunión de Trump y María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, pautada para el jueves 15 de enero en Washington.

Alianza entre EEUU y Venezuela

Según la Encuesta Cati Meganálisis Verdad Venezuela que recoge la opinión de una base de 1,006 personas de todo el país entre el 6 de enero y el 11 de este mes, 92.2% de los consultados dijo sentirse “agradecido” con Trump, contra un 6.3% que opinó lo contrario.

Aunque 68.4% considera que EEUU y Trump “controlan” a Venezuela, 90,6% expresaron estar de acuerdo con que el país americano se convierta en “el principal aliado y único proveedor de productos para el Estado venezolano”, frente a un 7.3% que dijo que no lo está.

Consideran que la prioridad de EEUU es el petróleo 52.7%, mientras que el 31.8% de los consultados, en segundo lugar, creen que también están incluidos los derechos humanos.

Rechazo al chavismo

Un 93.1% también aprueba que todas las empresas y propiedades expropiadas por los regímenes de Maduro (2013-2026) y Hugo Chávez (1999-2012), sean devueltas a sus propietarios originales, en el contexto del rechazo al chavismo al cual identifican como “el que gobierna” (66.9%), pero del que “ninguno” de sus líderes inspira confianza (90.9%).

La encuesta menciona, entre otras opciones, a Diosdado Cabello (2.9%), (Vladimir) Padrino López (1.3%), Jorge Rodríguez (0.9%) y Delcy Rodríguez (0.5%), con porcentajes sumamente bajos de confianza.

Además, 83.5% dijo que “siente o cree” que puede ser detenido si se expresa públicamente en contra del chavismo.

De los consultados, 86.9% creen que en Venezuela hay presos políticos y persecución, y 98.1% se mostró partidario de que todos esas personas detenidas por motivos políticos deben ser liberados.

La encuesta se realizó por consulta telefónica en hogares en una muestra aleatoria, con 3.09% de margen de error, según sus datos técnicos.

Encuesta Meganalisis - Enero 2026

FUENTE: Con información encuesta Meganálisis Enero 2026

