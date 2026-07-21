martes 21  de  julio 2026
TRAGEDIA

Venezuela: Aumentan a cerca de 5.300 los muertos y más de 16.700 los heridos por terremotos

A nivel de daños, el informe oficial señala que hay 856 edificios afectados, incluidos 190 que se derrumbaron

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).  

EFE/ Henry Chirinos

CARACAS.- El balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el 24 de junio en Venezuela ha aumentado a cerca de 5.300 muertos y más de 16.700 heridos, según ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana del régimen, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha indicado en un comunicado oficial publicado en redes sociales que hasta la fecha se han documentado 5.278 fallecidos y 16.740 heridos, a lo que se suman 6.462 personas rescatadas en las zonas afectadas por los seísmos, que tuvieron su epicentro en La Guaira y afectaron también a la capital, Caracas.

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No hay cifras oficiales de desaparecidos.

A nivel de daños, el informe oficial señala que hay 856 edificios afectados, incluidos 190 que se derrumbaron.

FUENTE: Con información de Europa Press

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