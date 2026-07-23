Hombre de Hialeah enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales contra su hijastra

Las autoridades sostienen que el expediente incluye el testimonio de la adolescente y otros elementos recopilados durante el proceso.

HIALEAH.- Un residente de Hialeah fue arrestado para responder por varios cargos relacionados con una investigación que lo señala por presuntos hechos cometidos contra su hijastra durante un período de varios años.

El acusado fue identificado como Jeyson Andrés Zapata Muñoz, de 34 años, quien se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado después de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

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Según el expediente, los hechos bajo investigación habrían ocurrido cuando la menor tenía entre 7 y 12 años, mientras permanecía al cuidado del ahora imputado.

Las autoridades sostienen que el expediente incluye el testimonio de la adolescente y otros elementos recopilados durante el proceso, los cuales dieron lugar a la presentación de los cargos.

El documento judicial también indica que el hombre acostumbraba a entregarle regalos y le pedía que no hablara sobre lo sucedido con otras personas.

Tras su entrega, Zapata Muñoz quedó bajo custodia mientras el caso continúa su curso en los tribunales. La víctima no fue identificada conforme al respaldo que ofrece la ley de menores del Estado de Florida.