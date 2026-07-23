jueves 23  de  julio 2026
TRAS LAS REJAS

Hombre de Hialeah enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales contra su hijastra

Jeyson Andrés Zapata Muñoz, de 34 años, fue arrestado tras una investigación que lo vincula con hechos ocurridos durante varios años cuando la menor permanecía bajo su cuidado

Las autoridades sostienen que el expediente incluye el testimonio de la adolescente y otros elementos recopilados durante el proceso.

Las autoridades sostienen que el expediente incluye el testimonio de la adolescente y otros elementos recopilados durante el proceso.

IMAGEN GENERADA CON IA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HIALEAH.- Un residente de Hialeah fue arrestado para responder por varios cargos relacionados con una investigación que lo señala por presuntos hechos cometidos contra su hijastra durante un período de varios años.

El acusado fue identificado como Jeyson Andrés Zapata Muñoz, de 34 años, quien se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado después de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

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Según el expediente, los hechos bajo investigación habrían ocurrido cuando la menor tenía entre 7 y 12 años, mientras permanecía al cuidado del ahora imputado.

Las autoridades sostienen que el expediente incluye el testimonio de la adolescente y otros elementos recopilados durante el proceso, los cuales dieron lugar a la presentación de los cargos.

El documento judicial también indica que el hombre acostumbraba a entregarle regalos y le pedía que no hablara sobre lo sucedido con otras personas.

Tras su entrega, Zapata Muñoz quedó bajo custodia mientras el caso continúa su curso en los tribunales. La víctima no fue identificada conforme al respaldo que ofrece la ley de menores del Estado de Florida.

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