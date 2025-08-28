Milei afirma que su gobierno seguirá avanzando, tras agresiones: "kirchnerismo nunca más"

El presidente argentino Javier Milei (2.º por la izq.) saluda junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (2.º por la der.), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana de vehículos antes de las elecciones legislativas provinciales en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025.

BUENOS AIRES. - En un corto mensaje a su gabinete de gobierno, el presidente de Argentina Javier Milei respondió a las agresiones con palos, piedras y botellas en su contra por un grupo de manifestantes opositores y les pidió seguir porque “la libertad avanza o Argentina retrocede”. “ Kirchnerismo nunca más”, fue su frase tajante.

Milei fue atacado mientras encabezaba una caravana en un acto evento político, en la capital argentina, ante la proximidad de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, pautadas para el 7 de septiembre, y de las legislativas nacionales del 26 de octubre, se informó.

La caravana se paseaba por la localidad de Lomas de Zamora, en el sector denominado ‘conurbano’, conocido como uno de los bastiones del peronismo que encabeza la coalición izquierdista Unión por la Patria, cuando fue atacado y protegido por su custodia, por lo que salió ileso.

Los manifestantes vociferaron en contra del gobierno de Milei y por las denuncias de supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucrarían a miembros de su círculo cercano, la semana pasada.

Todo es mentira, dijo Milei sobre el escándalo, el primero en su gestión, por supuestos sobornos para la compra de medicamentos por parte de la agencia oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1960778300692836664?s=09&partner=&hide_thread=false Así fue el ataque a la comitiva de Javier Milei en Lomas de Zamora que terminó con una huida en moto pic.twitter.com/LhsAfAaXzJ — Diario La Capital (@lacapital) August 27, 2025

Milei, tras agresiones

El presidente, que en los últimos meses ha enfrentado críticas recurrentes por sus políticas liberales, se refirió al incidente en su mensaje al gabinete y les aseguró estar “muy bien de ánimo, casi exultante”. “Demuestran que están desesperados”, añadió en su texto publicado en un medio argentino.

“Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre”, dijo para aseverar que su historia personal “es la de alguien que se agranda en la adversidad”.

“Nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña”, dijo en su habitual estilo.

