miércoles 3  de  septiembre 2025
Argentina

Milei carga contra los líderes socialistas "psicópatas" utilizando a Pedro Sánchez como referencia

El presidente defendió sus ideas políticas, aboga por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada, frente a quienes le critican

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la última jornada del Madrid Economic Forum, en el Palacio de Vistalegre, a 8 de junio de 2025, en Madrid, España.&nbsp;

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — El presidente de Argentina, Javier Milei, sugirió que para debatir con líderes políticos como el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, o "cualquier impresentable del socialismo del siglo XXI", hay que asumir que "del otro lado" lo que hay es "un psicópata".

"Hay un psicópata y siempre le tienes que recordar que sus ideas, cuando se aplicaron, fueron un fracaso, en lo económico, en lo social, en lo cultural", dijo el mandatario argentino durante una entrevista para un podcast de la emisora francesa Europe 1 en la que responsabiliza al socialismo de la muerte de "150 millones de seres humanos".

En este sentido, defendió sus ideas políticas, abogando, por ejemplo, por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada, frente a quienes le critican.

"Antes de venir a pedirnos explicaciones a nosotros, que somos los que sacamos al 95 por ciento de la población del mundo de la pobreza (...), tienen que dar cuenta de sus ideas nefastas, no nosotros que hemos tenido éxito", sentenció.

No es la primera vez que Milei alude directamente a Sánchez y, de hecho, unas críticas contra el mandatario español y su mujer, Begoña Gómez, desataron el año pasado una crisis diplomática bilateral que llevó al Gobierno a retirar incluso a su embajadora en Buenos Aires, pese a que a día de hoy los dos países tienen la principal plaza diplomática cubierta.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

