martes 13  de  enero 2026
DIPLOMACIA

Ministro de Defensa de Colombia visita EEUU con agenda sobre narcotráfico

El titular de Defensa colombiana se reunirá con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, caminan durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá el 13 de noviembre de 2025.

AFP
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio

Cuenta del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El ministro de Defensa de Colombia visita Estados Unidos este martes y miércoles para debatir la cooperación en la lucha antidrogas, en momentos en los que ambos gobiernos liman asperezas tras un año de tensiones, informó el Ejecutivo colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par estadounidense Donald Trump bajaron el tono de las conversaciones en una llamada telefónica la semana pasada, pocos días después del derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia sujetando un arma.
COLOMBIA

Jefes guerrilleros huyen hacia Colombia tras operación de EEUU en Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, caminan durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá el 13 de noviembre de 2025.
ANÁLISIS

El efecto dominó de la crisis venezolana: Colombia ante la reconfiguración hemisférica

La visita del ministro es una antesala a la de Petro, que se reunirá por primera vez con Trump a inicios de febrero.

El titular de Defensa, Pedro Sánchez, estará en Washington hasta el miércoles, dijo un funcionario.

"Derrotar al narcotráfico"

Sánchez se reunirá con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca para discutir una estrategia bilateral para "derrotar el narcotráfico" y ampliar la cooperación en "inteligencia contra el crimen transnacional", asegura un comunicado de la cartera.

Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro y la certificación a Colombia como aliado antidrogas el año pasado, cuando las relaciones entre ambos gobiernos tocaban sus horas más bajas.

Pero luego de una sorpresiva conversación entre los mandatarios el miércoles pasado que duró cerca de una hora, Petro pasó de ser blanco de amenazas de Trump a proponer medidas militares conjuntas para enfrentar a las guerrillas y a mediar para buscar una transición pacífica en Venezuela.

Viejo aliado del chavismo, Petro condenó la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro el 3 de enero y fue uno de los primeros en denunciar los bombardeos que la precedieron.

Entonces Trump le dijo que debía "cuidarse" y lanzó la posibilidad de una operación similar en suelo colombiano.

El mandatario estadounidense le cuestionó al presidente izquierdista no hacer suficiente para frenar el narcotráfico en Colombia, el mayor productor de la cocaína.

FUENTE: Con información de AFP

