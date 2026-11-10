CEAPI impulsa acercamiento entre gobiernos y empresarios de América Latina y Europa

Laura Fernández, Bernardo Arévalo, Luis Abinader, Rodrigo Paz y Xavier Espot protagonizaron los encuentros organizados por CEAPI para impulsar la inversión y la cooperación empresarial

MADRID. - El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) reunió a cinco presidentes y representantes de varios gobiernos de la región durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, con el propósito de promover inversiones, fortalecer las relaciones empresariales y ampliar la cooperación económica entre ambos lados del Atlántico.

La agenda institucional, contó con la participación de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; los mandatarios de Guatemala, Bernardo Arévalo; República Dominicana, Luis Abinader; Bolivia, Rodrigo Paz; y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

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Los encuentros permitieron a los representantes gubernamentales presentar sus prioridades económicas, oportunidades de negocios y reformas destinadas a atraer capital extranjero.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, defendió el potencial de la región como destino de inversiones y afirmó que "Iberoamérica tiene hoy las respuestas que el mundo necesita".

Un honor contar con @RGrynspan en nuestros #DiálogosPresidenciales, con @luisabinader, @PresidenciaRD y con @laurapresi2026, @presidenciacr Una gran aliada de CEAPI, convencida del poder del sector privado, las empresas, el comercio y la cooperación para conectar Iberoamérica con el mundo y generar prosperidad.¡Gracias, Rebeca! — CEAPI (@CEAPIconsejo) November 9, 2026

Oportunidades para los inversores

Durante el encuentro con empresarios, Laura Fernández destacó la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera y generar empleo. También presentó iniciativas de capacitación laboral financiadas por el Gobierno, orientadas a responder a las necesidades de las compañías que operan en el país.

En Guatemala, Bernardo Arévalo resaltó la estabilidad institucional y la posición estratégica de su nación para el comercio internacional. El mandatario también destacó los vínculos empresariales con España y el resto de América Latina.

Por su parte, Luis Abinader presentó a República Dominicana como un socio estratégico para la expansión empresarial en América y el Caribe. Entre los sectores con oportunidades de inversión mencionó el turismo, la logística, las energías renovables, la tecnología y la industria.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, cerró el ciclo presidencial con un mensaje dirigido a los inversores internacionales. "Bolivia vive un momento extraordinario de transformación y todo inversor que quiera posicionarse en Latinoamérica debe aprovecharlo", expresó.

Paz expuso las reformas orientadas a recuperar la confianza, reforzar la seguridad jurídica y aprovechar la ubicación geográfica del país como plataforma de conexión con otras naciones sudamericanas.

En el caso de Andorra, Xavier Espot presentó las oportunidades derivadas del acuerdo de asociación con la Unión Europea, así como las ventajas que, según explicó, ofrecen la seguridad, la fiscalidad competitiva y la diversificación económica del principado.

Participación de Colombia y Perú

La agenda de CEAPI también incluyó encuentros con representantes de Colombia y Perú.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, defendió la importancia de garantizar la seguridad, la integridad institucional y el respeto a la democracia como condiciones para atraer inversiones. En la reunión también participó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez.

Mientras tanto, el canciller peruano, Carlos Espá, expuso las oportunidades de negocios de su país, su estabilidad macroeconómica y su apertura comercial. Asimismo, destacó el interés de compañías europeas y norteamericanas y recordó que Perú cuenta con 25 tratados de libre comercio.

La agenda incorporó además un encuentro con las primeras damas de Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, quienes abordaron iniciativas para promover la autonomía económica de las mujeres, reducir la brecha digital, atender la salud mental y fortalecer la colaboración entre instituciones y empresas.

Reconocimiento empresarial

Como parte de las actividades, el rey Felipe VI presidió la entrega de las ediciones XI y XII del Premio Enrique V. Iglesias, otorgado por CEAPI al empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al brasileño André Esteves, presidente del consejo de administración de BTG Pactual.

La organización también convocó un encuentro sobre los efectos de la fragmentación de la economía global en Iberoamérica, con la participación de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

FUENTE: Nota de prensa del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica