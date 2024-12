Ni un muerto más en las cárceles: Urgen traslado del preso político Carlos Vallecillo Ramírez ante grave estado de salud

El detenido presenta abscesos faciales que le han causado fiebre y deformaciones, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Desde el miércoles 27 de noviembre han solicitado atención médica inmediata para el preso político poselectoral. La organización ha exigido que se garantice la integridad física y psicológica de los presos políticos, luego de que familiares denunciaran tratos crueles, así como la restricción en las visitas.

“Insistimos en que las autoridades deben garantizar la integridad física y psicológica de los presos políticos. Que se les brinde condiciones dignas de detención y se garantice el acceso a visitas y atención médica adecuada”, señaló la ONG en una publicación en X.

"Basta de represión y terrorismo de Estado"

«Es una situación insostenible. No puede haber un muerto más en las cárceles venezolanas por negligencia”, son los testimonios de familiares y activistas que claman por justicia y atención inmediata para Carlos Eduardo Vallecillo Ramírez, para quien se ha pedido atención médica especializada y que no ha recibido.

El preso político escribió una carta de despedida a su madre, expresando su intención de quitarse la vida como única salida a la injusticia de su encarcelamiento

Podemos destacar la carta como un testimonio desgarrador que evidencia la profundidad de la crisis humanitaria que enfrentan los presos políticos en Venezuela.

“Ya no aguanto más esta situación, me despido de toda mi familia, los amo y desde el cielo los cuidaré, díganle a mi hijo que desde el cielo lo cuidaré. De nada me sirve estar vivo si no puedo disfrutar de mi hijo y mis seres queridos”, es parte de la carta que le escribió Vallecillo Ramírez a su madre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ReporteYa/status/1865115296111165880&partner=&hide_thread=false #6Dic #PresosPolíticos #VenezuelaResiste@clippve: Carlos Eduardo Valecillo Ramírez, preso político poselectoral, recluido en #Tocorón, para quien se pidió atención médica especializada que no ha recibido, le escribe esta carta a su madre en la que expresa el sufrimiento que está… https://t.co/ZgkuU5Km6s pic.twitter.com/O7anHzvX9q — Reporte Ya (@ReporteYa) December 6, 2024

«Exigimos parar este horror contra tanta gente pobre e inocente. Exigimos la liberación inmediata de Carlos Eduardo Valecillo Ramírez. Es injusto lo que está viviendo él y su familia. Carlos es inocente, no es terrorista. Basta de represión y terrorismo de Estado», manifestó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Son muchos los familiares de detenidos que denuncian tratos crueles contra sus seres queridos en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito.

“Presos políticos han sido golpeados y han intentado suicidarse por el injusto encarcelamiento. A familiares les niegan la visita por denunciar el trato».

María Corina Machado pide atención médica para Carlos Eduardo Vallecillo Ramírez

Otro llamado es el de la líder opositora venezolana María Corina Machado que exigió el viernes el traslado inmediato de Carlos Eduardo Vallecillo Ramírez a un centro de salud.

A través de su cuenta en la plataforma X, Machado denunció que Vallecillo permanece recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, donde ha sido víctima de amenazas y agresiones físicas. «Es urgente garantizar su integridad y acceso a atención médica», destacó en su publicación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1865122875407007896&partner=&hide_thread=false “Madre bendición lo siento mucho por hacerte pasar por toda esta situación….te escribo estas cortas letras para pedirte que cuides mucho de mi hijo….de nada me vale estar vivo si no puedo disfrutar de él”…



Carlos Eduardo Vallecillo Ramírez tiene 34 años y fue secuestrado en… pic.twitter.com/n7HkkjMPgJ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 6, 2024

FUENTE: Con información de El Nacional