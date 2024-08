Nicaragua expulsa a embajador de Brasil y aumenta tensión entre Ortega y Lula

BRASILIA.- El régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de Nicaragua del e mbajador de Brasil Breno de Souza Brasil Dias da Costa , luego que el diplomático no asistiera al acto por el 45 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio en Managua al que había sido invitado por el gobernante y su esposa Rosario Murillo.

De acuerdo a fuentes diplomáticas citadas por la prensa nicaragüense, el régimen de Ortega transmitió una queda formal a la Cancillería brasileña notificando la decisión de expulsar al diplomático hace dos semanas atrás y le dio un plazo de 15 días para abandonar Nicaragua; sin embargo, la Cancillería brasileña aún no ha recibido confirmación, razón por la que cree que Nicaragua aún puede retirar la mencionada orden.

Oficialmente ninguna de las dos partes se ha pronunciado hasta ahora.

“Como te dije, al embajador le dieron 15 días para irse. Brasilia quiere evitar un escándalo y lo van a retirar ellos. Pero cuando un embajador es removido del puesto tiene dos meses para salir. Hay que hacer una licitación para conseguir una compañía de mudanza y un montón de cosas”, explicó la fuente diplomática a medio Divergentes. “Brasilia dejará en la embajada de Managua únicamente a un encargado de negocios”, agregó.

El distanciamiento entre Lula y Ortega, quienes llegaron a ser aliados ideológicos, comenzó a raíz del interés del primero por interceder en la liberación del obispo Rolando Álvarez, que fue condenado a 26 años de cárcel y despojado de su nacionalidad por "traidor a la patria", para posteriormente ser desterrado al Vaticano.

“Conversé con el Papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso”, dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, reveló el diario español El País. El brasileño también dijo que Ortega ni siquiera respondía a sus llamadas para tratar el asunto de los religiosos encarcelados.

“Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él”, explicó Lula.

En la entrevista, Lula lamentó que eso ocurriera con “un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza” y agregó que hoy día no sabe si esa revolución fue “porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo”. Además dijo que es “favorable” a que “haya una alternancia en el poder” en todos los países, porque es “lo más sano” para una democracia.

El diario brasileño Folha de Sao Paulo confirmó a través de una fuente del gobierno de Lula la expulsión de Breno De Souza. Añadió que la Cancillería de Brasil está a la espera de la "decisión definitiva de Managua".

El funcionario brasileño también indicó que la Cancillería expresó a Nicaragua que si se produce la expulsión "habrá consecuencias".

La fuente del gobierno de Brasil manifestó que Breno de Souza no asistió al acto del 19 de julio "bajo la dirección de Itamaraty. Ante la congelación de las relaciones, tenía instrucciones de Brasilia de no asistir a ciertos actos políticos organizados por el régimen”.

Según la prensa de Nicaragua, al acto tampoco asistieron jefes de Estados y delegaciones diplomáticas prominentes, con la excepción de los países aliados del régimen Cuba, Venezuela y Rusia, lo que encendió la furia de los Ortega-Murillo.

También como antecedente a la tensión actual entre ambos gobiernos está el hecho de que en 2023, Brasil protestó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la medida de Ortega de retirar la nacionalidad a más de 300 opositores, periodistas, artistas, entre otros.

Ortega, en respuesta, destituyó a su embajadora en Brasil, Lorena del Carmen Martínez, y designó a un "ministro consejero con funciones consulares" de la Embajada de Nicaragua en Brasil. Posteriormente, en mayo de 2024, Ortega volvió a enviar a una embajadora a Brasilia, quien es Fulvia Patricia Castro Matus.

