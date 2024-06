Obstáculos y desafíos en el Registro Electoral de cara a presidenciales

El CNE fijó entre el 18 de marzo al 16 de abril de 2024 el Registro Electoral especial, que tuvo lugar en un contexto de profunda opacidad institucional. De acuerdo con las ONG especialistas en materia electoral se establecieron 315 puntos de registro en todo el país, según las fuerzas opositoras no todos estaban operativos. Además, realizaron cambios de los puntos de registro fijos sin que estos fueran informados.

Registro en el exterior

El ente comicial mantuvo suspendido el registro de votantes en el exterior durante seis años, desde 2018. Recientemente inició un corto período, del 18 de marzo al 16 de abril, excluyendo los fines de semana y los días festivos, para que los posibles electores se inscribieran o actualizaran sus datos tanto en el país como en los consulados designados. Esta limitación, sumada a las dificultades y restricciones durante el proceso, resultó en la exclusión de millones de potenciales votantes del registro.

El Registro Electoral en el exterior se retrasó. Según grupos organizados de venezolanos en diferentes países, el proceso comenzó el 1 de abril. Tampoco se publicaron debidamente los requisitos exigidos para la inscripción y actualización en el exterior. Además, se les exigió la presentación del pasaporte vigente y una visa de residente, de manera que fueron excluidas todas las personas que no tenían “visa de residente”.

Según la organización Voto Joven, desde el año 2015 Venezuela carece de campañas institucionales por parte del Estado que informen e incentiven sobre la importancia del voto, la necesidad de participar en los procesos electorales, los requisitos para inscribirse y dónde acudir para hacerlo.

Estos obstáculos representan una amenaza al derecho a la participación política, consagrado en diversos instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es signataria, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e incluso la Constitución venezolana misma, que garantiza a todos los ciudadanos mayores de edad el derecho al voto y otorga al Poder Electoral la responsabilidad de asegurar el principio de participación ciudadana.

Fallecidos en el RE

Un analista cercano a la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación (ROEAE), que pidió no ser identificado, indicó que en el Registro Electoral venezolano, el tema de los fallecidos es un problema menor.

Para estas elecciones del 28 de julio, informó que se hizo una actualización de actas de defunción automatizadas que se tienen desde hace dos años. No obstante, precisó que hay una mora importante, pese a que el CNE lleva el registro civil de los venezolanos. “Existe un rezago en las actas de defunción de personas, por ejemplo, que han fallecido fuera del país y los que fallecieron después que el CNE realizara los registros de las actas.

Aseguró el analista que en ninguna elección la ROEAE ha constatado manipulación o uso del registro de fallecidos para ponerlos a votar. Sin embargo, reveló que se han detectado casos muy puntuales de usurpación. Reconoció que actualmente, a pesar de la depuración, aparecen fallecidos en el registro electoral de personas que han muerto en los últimos meses.

Votantes en el exterior

El especialista en materia electoral considera que el gran problema para estas elecciones son los votantes en el exterior, porque no hay un registro confiable de la cantidad de venezolanos mayores de edad registrados en el RE que están fuera del país.

“Existen estimaciones variables entre 3 y 4 millones de venezolanos en el exterior que no van a poder ejercer su derecho al voto y una proyección cercana a un millón de personas, que estando fuera cumplieron la mayoría de edad, pero no están inscritos en el RE”. Agregó que casi 4 millones de personas en el exterior no podrán ejercer su derecho al voto, aun estando en el RE, lo que calificó de muy grave.

Comentó el especialista que son pocas las personas en el exterior que se pudieron inscribir en el RE, por todas las trabas que puso el CNE, que hizo imposible que países con altísima población de venezolanos como en Colombia, pudieran actualizar sus datos y se inscribieran nuevos votantes.

De acuerdo con datos que maneja la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano, en Colombia, de un universo de 2.872.821 venezolanos con documentos que denotan legalidad de permanencia, que se encuentran regularizados o en proceso de regularización a través del Estatuto de Protección Temporal que otorga el documento Permiso de Protección Temporal (PPT), solo se podían registrar unas 7 mil personas, lo que corresponde al 0,24% de la población venezolana en el vecino país “apta” para votar.

Por otra parte, el ente comicial venezolano no publicó el instructivo que debía regir la jornada del RE en el exterior, los consulados recibieron tarde los equipos, materiales necesarios para la realización de la jornada.

En varios países, el proceso comenzó tarde, pese a que el CNE fijo la fecha del 18 de marzo al 16 de abril, incluso a pocos días del cierre, persistían retrasos y otros casos no se abrió el registro como en Argentina, Chile, Ecuador y España.

El observatorio Electoral Venezolano en su informe destacó que, en España, hasta el 2 de abril solo el consulado de Madrid estaba operativo con capacidad limitada, mientras que en Barcelona, Tenerife, Bilbao y Vigo permanecieron cerrados.

En Chile, el registro en el consulado de Santiago no inició hasta el 4 de abril. En esa misma fecha abrió el RE el consulado de Buenos Aires, Argentina. Cuando comenzó el proceso, surgieron obstáculos como horarios limitados, asignación de turnos y la aplicación de lo conocido en Venezuela como "operación morrocoy", que implica demoras injustificadas por parte de los funcionarios en los trámites.

Campañas institucionales

Informó el analista y colaborador cercano al ROEAE, que el CNE tampoco desarrolló una campaña institucional de información y divulgación como corresponde, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. No tuvo mayor difusión la publicaron de las gacetas electorales, actividades cruciales como la jornada especial de inscripción y actualización en el Registro Electoral.

El 2 de junio, el CNE publicó el RE definitivo para las elecciones presidenciales de julio 28. 21.392.464 venezolanos podrán participar en los comicios: 21.323.253 en el país y apenas 69.211 en el extranjero.

FUENTE: Entrevista a analista electoral cercano a la la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación (ROEAE), Observatorio Electoral Venezolano, Voto Joven, Transparencia Electoral, Espacio Público, Alerta Venezuela, Súmate, Web del Consejo Nacional Electoral.