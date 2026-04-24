ONG advierte que fin de amnistía del chavismo "profundiza" impunidad y atropella Estado de derecho

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

CARACAS.- Justicia, Encuentro y Perdón, ONG de derechos humanos, alertó sobre los efectos del anuncio gubernamental del fin de la Ley de Amnistía , aprobada por la Asamblea Nacional (AN), en febrero pasado. Advirtieron que la medida no solo es discriminatoria, "sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad".

De acuerdo con la organización, el desenlace confirma que la referida ley "terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos".

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Destacaron también que el gobierno interino de Delcy Rodríguez comete un grave atropello al Estado de derecho.

"Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar. Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico", puntualizaron.

Según la ONG, una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. "La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas", afirmaron.

Libertad plena

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, exigió la liberación plena e inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, así como la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar a la disidencia.

"Tras el anuncio realizado por Delcy Rodríguez sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional", señaló Provea en la red social X.

Asimismo, la ONG sostuvo que la decisión de Rodríguez constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz. "Hemos afirmado que, pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes", indicaron.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón/Provea