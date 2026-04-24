viernes 24  de  abril 2026
VENEZUELA

ONG advierte que fin de amnistía del chavismo "profundiza" impunidad y atropella Estado de derecho

La amnistía terminó siendo "un ejercicio de retórica política" antes que la libertad de los presos políticos, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Justicia, Encuentro y Perdón, ONG de derechos humanos, alertó sobre los efectos del anuncio gubernamental del fin de la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional (AN), en febrero pasado. Advirtieron que la medida no solo es discriminatoria, "sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad".

De acuerdo con la organización, el desenlace confirma que la referida ley "terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos".

Lee además
Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela 
CASO GUEVARA

Venezuela: A preso político, tras 21 años detenido, lo mantienen aislado
Diego Casanova (C), familiar de un preso político, a la espera de amnistía, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. 
RÉGIMEN

Tribunales en Venezuela insisten en negar amnistía a alcalde opositor y a periodistas sin explicación

Destacaron también que el gobierno interino de Delcy Rodríguez comete un grave atropello al Estado de derecho.

"Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar. Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico", puntualizaron.

Según la ONG, una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. "La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas", afirmaron.

Libertad plena

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, exigió la liberación plena e inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, así como la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar a la disidencia.

"Tras el anuncio realizado por Delcy Rodríguez sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional", señaló Provea en la red social X.

Asimismo, la ONG sostuvo que la decisión de Rodríguez constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz. "Hemos afirmado que, pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes", indicaron.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón/Provea

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez informa que la amnistía "llega a su fin", aunque quedan 473 presos políticos

ONG venezolanas exigen una ruta clara y órgano electoral independiente

Departamento de Justicia acusa a grupo antirracismo de "financiar a grupos extremistas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Jornada de oración por una Cuba Libre. 
RALLY POR CUBA

Miami: Gran manifestación este domingo "Unidos por una Cuba libre" en Bayfront Park

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirían el futuro del hemisferio

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Política

EEUU dispuesto a invitar a Rusia a cumbre del G20 en Florida