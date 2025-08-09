ONG exige al régimen de Maduro liberar al opositor Américo de Grazia, tras un año detenido

CARACAS. - El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al régimen de Nicolás Maduro liberar al opositor Américo de Grazia, quien lleva un año detenido e incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide .

"Durante un año los familiares de Américo de Grazia han denunciado que no tienen contacto con él, ni siquiera una fe de vida. Esto constituye una violación flagrante de sus derechos, ya que el aislamiento prolongado es una forma de tortura", denunció la ONG este viernes 8 de mayo en su cuenta en la red social X.

Américo de Grazia, quien también tiene la nacionalidad italiana, fue diputado de la Asamblea Nacional 2015 y líder de la organización política Guayana Libre. El dirigente tampoco ha podido ver a sus abogados.

La familia del opositor no ha constatado si ha recibido atención médica especializada, pese a advertir sobre su delicado estado de salud. De 65 años, de Grazia fue detenido por funcionarios encapuchados a principios de agosto de 2024 y días después de denunciar la detención arbitraria de Carlos Chancellor, exalcalde del municipio Sifontes en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

Según denuncias de sus familiares, Américo de Grazia padece múltiples afecciones graves, entre las que se incluyen infecciones parasitarias y pulmonares, alteraciones prostáticas, problemas digestivos y hepáticos, dolores crónicos y complicaciones neuromusculares.

El exdiputado está acusado de la presunta comisión de los delitos de instigación al odio e incitación a la rebelión. Es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El silencio prolongado

María de Grazia, hija del opositor, denunció que la familia cumplió un año sin saber absolutamente nada de él: "Un año luchando pacíficamente por su libertad. Un año sin respuestas. Un año de completo silencio. Estamos más firmes que nunca para exigir su libertad”.

Pese a que la familia De Grazia ha visitado numerosas instancias internacionales y solicitó al cónsul de Italia en Venezuela pedir una visita diplomática, las medidas han sido negadas.

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones/Correo de Caroní