martes 21  de  abril 2026
DDHH

ONG venezolana denuncia que buzo profesional cumple siete años desaparecido, tras su detención

El chavismo no ha ofrecido respuestas, ni garantizado una fe de vida de Hugo Marino Salas, quien vivía en EEUU, señaló la ONG Observatorio de Prisiones

El régimen chavista guarda silencio sobre el caso del buzo profesional Hugo Marino Salas, detenido en 2019. 3Tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones

El régimen chavista guarda silencio sobre el caso del buzo profesional Hugo Marino Salas, detenido en 2019. 3Tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido", denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano de Prisiones
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG defensora de derechos humanos, denunció que se cumplieron siete años de la desaparición del economista y buzo profesional Hugo Enrique Marino Salas, quien fue detenido el 20 de abril de 2019 por presuntos funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim) en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

"La desaparición de Hugo Marino Salas continúa en curso mientras se desconozca su destino y no se establezcan responsabilidades. Reiteramos que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma, considerando además que durante este tiempo el gobierno (régimen) ha protegido a los responsables del hecho", señaló la organización en sus redes sociales.

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La ONG puntualizó que el chavismo no ha ofrecido respuestas, ni garantizado una fe de vida de Marino Salas.

"Tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido. Esta omisión no es menor porque, en casos de desaparición forzada, el silencio también es una forma de violencia. Organismos internacionales han advertido sobre la gravedad del caso y han exigido información al régimen, sin obtener respuesta hasta la fecha", advirtieron.

Exigieron a la administración de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, que ofrezca "una respuesta oportuna, clara y verificable a Beatriz Salas, madre de Hugo Marino, quien durante años ha exigido saber dónde está su hijo sin recibir información oficial. La desaparición no prescribe, el silencio tampoco. Habrá justicia".

El desaparecido es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y experto en salvamento submarino. Residía en Miami y dirigía la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), especializada en el rescate de restos de naufragios y cajas negras de aviones.

La familia no se rinde

Elizabeth Márquez, esposa de Hugo Marino Salas, señaló: "Basta de tanto silencio, ya es hora de que nos den una respuesta,. Seguimos esperando, como familia no nos vamos a rendir".

En un video, difundida por la activista Tamara Suju, Márquez también dijo . "No sé hasta cuándo debemos esperar una respuesta. Siete largos años que nos hemos perdido mucho".

Beatriz Salas señaló que tiene "esperanza y la fe que finalmente el régimen voltee a ver un poquito a la familia que destruyó" Y los años que le quitaron a su nieto para que creciera con su padre.

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones, Efecto Cocuyo, Tamara Suju

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