jueves 22  de  enero 2026
ONG venezolana denuncia que retraso en excarcelaciones "también es tortura"

La oposición dice que más de 942 presos políticos siguen tras las rejas. la ONG Comité por la Libertad de los Presos alertó sobre la extensión de la injusticia

Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención

Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el retraso del régimen chavista, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, en las excarcelaciones anunciadas el 8 de enero. "Al 20 de enero, las excarcelaciones anunciadas alcanzan menos del 10%, mientras más de 1.000 personas siguen injustamente detenidas. El retraso también es tortura", señaló la ONG.

La organización convocó a un gran tuitazo este jueves 22 de enero para exigir en las redes sociales el cierre inmediato de todos los centros de tortura en Venezuela. "El Estado (régimen) sigue matando personas bajo custodia, manteniéndolas en condiciones inhumanas y retrasando excarcelaciones anunciadas que nunca llegan", señalaron.

Alertaron que El Helicoide, El Rodeo I, Zona 7, Yare, Tocorón, Tocuyito, El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la cárcel militar de Ramo Verde, La Crisálida y calabozos policiales ya no son cárceles, sino "espacios de tortura, incomunicación, abandono médico y castigo también contra las familias. En menos de dos meses dos presos políticos murieron bajo custodia del Estado en Zona 7 y El Helicoide esperando ser liberados. No fue un accidente: fueron muertes prevenibles".

Las familias de los presos políticos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención. "Para muchas familias son años de espera, dolor e incertidumbre. Prolongar las excarcelaciones no solo mantiene la injusticia, también representa una violación de derechos humanos que golpea directamente a las familias", indicó la ONG.

Más de 900 presos tras las rejas

La oposición democrática, agrupada en la Plataforma Unitaria, denunció que hasta las 9 de la noche del miércoles 21 de enero más de 942 presos políticos continúan injustamente tras las rejas.

"Solo hemos podido verificar la excarcelación de 170 presos políticos, muchos de ellos bajo medidas cautelares. Exigimos procesos de liberación masiva que garanticen la libertad de todos los presos políticos", indicaron.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/Plataforma Unitaria Democrática

