sábado 1  de  noviembre 2025
ONG venezolana denuncia uso sistemático de la detención arbitraria como "herramienta de represión"

Se desconoce el paradero de 172 personas detenidas por el régimen chavista, denunció la ONG Justicia, Encuentro y perdón

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales.

Provea
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el régimen de Nicolás Maduro acumula "una muestra alarmante del uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión estatal y de silenciamiento del disenso político".

Hasta el 29 de octubre, la organización registró 1.067 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. De este grupo, 904 son hombres y 163 son mujeres.

La ONG advirtió que las cifras que presenta se refieren a los casos que han podido constatar "de manera independiente y rigurosa".

En ese sentido, señalaron que hay indicios fundados "para considerar que el número real de personas detenidas por motivos políticos podría ser aún mayor".

"De especial preocupación resultan los 172 casos de personas detenidas cuyo paradero actual se desconoce, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos. La falta de información sobre su ubicación, condiciones de detención o estado de salud genera un riesgo extremo sobre la integridad de estas personas, además de un profundo sufrimiento para sus familiares", indicó Justicia, Encuentro y Perdón a través de su cuenta en la red social X.

Incremento de la persecución

Asimismo, la organización defensora de derechos humanos alertó sobre "el incremento sostenido de la persecución política y del uso del aparato judicial y de seguridad del Estado para reprimir y criminalizar a quienes ejercen derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la participación política, la defensa de los derechos humanos y la actividad sindical".

De allí que la ONG ratificó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas injustamente privadas de libertad. "Seguiremos documentando, denunciando y acompañando cada caso, en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral", señalaron.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

