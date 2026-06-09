martes 9  de  junio 2026
DERECHOS HUMANOS

ONG venezolana denuncia que 21 presos fallecieron "bajo custodia del régimen" desde abril

La pena de muerte está prohibida en Venezuela, "pero el abandono y la desatención producen el mismo resultado", dijo la ONG Observatorio de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el 8 de junio de 2026 que Víctor Alfonso Rivero, falleció bajo custodia oficial en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, en el oriente del país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el 8 de junio de 2026 que Víctor Alfonso Rivero, falleció bajo custodia oficial en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, en el oriente del país.

Observatorio Venezolano de Prisiones
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG de derechos humanos, denunció que se eleva a 21 el números de presos muertos en custodia en cárceles del país desde abril de este año.

"Con este nuevo fallecimiento, ya son 21 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026. Más allá de la cifra, estos hechos plantean una pregunta que las autoridades venezolanas siguen sin responder: ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?", indicó el Observatorio en sus redes sociales el lunes 8 de junio.

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Víctor Alfonso Rivero, denunció la organización, falleció "bajo custodia del régimen venezolano" en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, en el oriente del país.

La ONG subrayó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. "Cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos", afirmaron.

Asimismo, el Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que la acumulación de muertes bajo custodia no puede verse como una sucesión de casos aislados.

"Se trata de una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Mientras las familias siguen enterrando a sus seres queridos, el régimen continúa actuando como si estas muertes no existieran. La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado", señalaron.

Protección de la vida

La organización indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas han reiterado que los Estados tienen una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad. Sin embargo, apuntaron, no basta con mantener a estas personas encerradas por cuanto existe la obligación de proteger su vida, su integridad física y su salud.

"La realidad venezolana muestra cárceles donde los familiares terminan asumiendo funciones que corresponden al Gobierno, suministrando medicamentos, alimentos, insumos médicos e incluso gestionando traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos. Cada nuevo fallecimiento demuestra que las recomendaciones internacionales continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente", dijo la ONG.

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones

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