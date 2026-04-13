lunes 13  de  abril 2026
VENEZUELA

Oposición venezolana plantea hoja de ruta para desmontar el sistema represivo del chavismo

La Plataforma Unitaria insta a la liberación de presos políticos, garantías electorales y retorno de exiliados para avanzar hacia una transición democrática

La dirigente María Corina Machado se reunió con el candidato de la Plataforma Unitaria a las presidenciales de Venezuela, Edmundo González Urrutia

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María Corina Machado
La oposición democrática venezolana expresó que no cesa en su lucha por lograr el restablecimiento de la soberanía popular

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Plataforma Unitaria Democrática
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela presentó una hoja de ruta con ocho ejes para avanzar hacia una transición, en la que exige la liberación de presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y condiciones electorales reales frente al control institucional del chavismo.

En el primer punto del documento, la coalición opositora indicó que la liberación de todos los presos políticos constituye una condición “moral y política esencial” para cualquier proceso creíble.

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Aunque en los últimos meses se registraron excarcelaciones parciales, organizaciones como Foro Penal estiman que al menos 485 personas continúan detenidas por razones políticas.

La PUD también exigió el cese de la persecución y el desmontaje del aparato represivo, al advertir que liberar detenidos sin transformar el sistema que castiga la disidencia resulta insuficiente.

Reinstitucionalización y sistema electoral

El documento plantea una reinstitucionalización integral del país, con el restablecimiento de las garantías constitucionales, el debido proceso y la independencia de los poderes públicos, debilitados bajo el chavismo.

En ese contexto, la oposición exige la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente y confiable, así como el fin del uso del sistema judicial y administrativo como herramienta de persecución política.

Asimismo, reclamó condiciones electorales específicas que permitan elecciones libres, transparentes y verificables, en contraste con procesos cuestionados por la comunidad internacional.

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Libertades fundamentales

La hoja de ruta incluye el restablecimiento de las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, manifestación y prensa, severamente restringidas en el país.

También exige el levantamiento de las inhabilitaciones políticas impuestas sin garantías legales, así como la restitución plena del derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

En esa línea, la PUD aboga por la normalización del sistema de partidos, con la devolución de símbolos, tarjetas y estructuras intervenidas por el régimen, además de garantías para la participación política sin interferencias.

Retorno de exiliados

Otro de los puntos centrales es el retorno seguro de los exiliados, con garantías plenas para su regreso sin riesgo de represalias y con el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos.

La Plataforma sostiene que millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar el país debido a la crisis política y la persecución, lo que hace indispensable su reintegración en un eventual proceso de transición.

La propuesta de la Plataforma Unitaria busca establecer las bases para una salida democrática en Venezuela, en medio de un contexto de represión, debilitamiento institucional y falta de garantías electorales que impiden una competencia política real bajo el mandato de la cabecilla del régimen, Delcy Rodriguez.

FUENTE: Con información de Infoabe/Europa Press

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