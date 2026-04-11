Liberan en Venezuela a los cinco detenidos en marcha por demanda de mejoras salariales

Ort Betancourt fue uno de los detenidos en la protesta de trabajadores en Venezuela (Cortesía Eduardo Torres)

CARACAS. Las cinco detenidos en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados, el jueves 9 de abril, para exigir mejoras salariales fueron liberados el viernes en la noche, informó el sábado el abogado y defensor de los derechos humanos, Eduardo Torres, que denunció los arrestos.

La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y autoridades y dejó a cinco arrestados.

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El activista de derechos humanos informó en un principio la liberación de cuatro jóvenes y confirmó este sábado la excarcelación de una quinta detenida.

"En libertad los cuatro jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron", escribió Torres en la red social X el viernes. "En libertad los cuatro jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron", escribió Torres en la red social X el viernes.

Los detenidos fueron identificados como: Ort Betancourt; César Gómez; Adrián Balza; Tonny Zapata y un nombre que falta por confirmar.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda nacional bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Volvieron las protestas

Estas manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, período caracterizado por la fuerte represión oficial luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Las últimas manifestaciones han llevado la bandera de la mejora laboral y de las remuneraciones y pensiones, tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo.

Trabajadores cuestionaron un reciente anuncio de la mandataria encargada de un "incremento responsable" del ingreso para el 1 de mayo, sin mencionar detalles.

La protesta del jueves pasado fue la cuarta que realizan trabajadores, estudiantes y pensionados para exigir mejores condiciones salariales.

Desde 2022 no se incrementa el salario mínimo en Venezuela, que es de Bs 130 mensuales, a la tasa de cambio oficial representa 0,27 de un dólar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el miércoles, 8 de abril, que el 1° de mayo cuando se conmemora en el país caribeño, el Día del Trabajador hará el anunció del aumento del salario.

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Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron.



Libertad para todos los presos políticos



Libertad para pic.twitter.com/Oz1cDTLNqH — Eduardo Torres (@torreseduardoj) April 11, 2026

FUENTE: Con información de AFP