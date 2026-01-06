Organización de María Corina Machado insiste en la ruta de la transición

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

MIAMI. - En medio de la conversación entre el gobierno de EEUU y Venezuela , la organización política Vente Venezuela, de la opositora y Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado , reafirmó su posición de avanzar en una transición que permita al presidente electo en 2024, Edmundo González, asumir la presidencia del país.

Pero si la ruta, en el contexto del entendimiento entre Donald Trump y la nueva jefa Delcy Rodríguez , es ir a elecciones , la organización tiene exigencias muy claras: que Machado participe con todas las garantías electorales, y que se incluya el levantamiento de la arbitraria inhabilitación que el régimen de Maduro le impuso en 2022 para sacarla del juego político a través de proceso autoritario.

El coordinador de Vente Venezuela en EEUU, abogado Edgard Simón Rodríguez, fijó la posición firme de la organización a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Nosotros vamos a hacer presión y ya estamos denunciando que Delcy Rodríguez, si no fue vicepresidente legítima, mucho menos es presidente del país. Y también que la transición debe darse lo más pronto posible con una juramentación del electo Edmundo González o, en su defecto, unas elecciones generales de forma inmediata, en las que participe María Corina Machado con todas las garantías”, expresó.

¿Elecciones en Venezuela?

Rodríguez analizó la compleja situación política planteada en Venezuela, tras la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por órdenes del presidente estadunidense el 3 de enero pasado, en el que el régimen ahora a cargo de Rodríguez se mantiene intacto y en plena función.

Trump, que inicialmente enfocó su objetivo en una transición democrática, planteó el domingo elecciones eventuales en Venezuela y que EEUU “estará a cargo”, tras conversaciones con la entonces vicepresidenta de Maduro al mando.

"Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró Trump.

Rodríguez sostiene que el tema es complejo y tiene varias aristas que, por lo pronto, causan confusión y la inevitable incertidumbre en la población. Pero fija la posición de Vente Venezuela que representa en EEUU.

María Corina Machado en el juego

Tras recordar que tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio hablaron de transición, consideró que unas elecciones generales serían “lógicas”, lo que permitiría también a Machado, quien fue electa candidata presidencial por la oposición en primarias de 2022, volver a aspirar en comicios esta vez transparentes y organizados.

“Hay que recordar que Edmundo González no participó, pero muy patriotamente accedió a ayudar a la causa de la oposición”, argumentó. “Pero yo creo que él sería el primero que pediría que María Corina pudiera participar y que se le levante la inhabilitación que tiene por la Contraloría y el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, alineado al chavismo), para que acuda a elecciones”.

Y agregó: “Si EEUU, por conveniencia política y por los intereses que tiene de estabilizar a Venezuela para que haya una transición o haya elecciones, sigue el juego a Delcy Rodríguez y a su gente, eso es otra cosa”.

“EEUU, en realidad, está en su plan de lograr un piso de una estabilidad, de ir haciendo cambios progresivos en las próximas semanas o meses, para entonces lograr que cuando María Corina entre no le den un golpe de Estado o la maten, porque está sometida a ese riesgo también”, dijo.

Advirtió que saber cuáles serán los actos específicos que EEUU le ha pedido a Rodríguez en esa ruta, “no lo tenemos claro, no lo tenemos a mano, solo la tiene el gobierno de EEUU”.

Régimen de Delcy Rodríguez

Lo que sí aseguró tener claro es que “seguirán trabajando en la lucha y presionando para lograr que las cosas se den como queremos: que termine de irse el régimen que sigue estando ahí, aun sin Maduro”.

En su opinión, hay que prepararse. “El régimen siempre va a buscar darle un piso jurídico a sus acciones que siempre son un desastre y una desfachatez, porque, violan la Constitución. Si ellos cumplieran con esta, lo primero que debieron haber permitido fue la juramentación de González el 10 de enero de 2025 y haber aceptado la voluntad popular, como lo expresa el artículo 5”, afirmó.

Esto, además de respetar los derechos humanos de los presos políticos también.

“Pero ellos siempre van a revestir las cosas con una base jurídica a su manera, de adaptarla a su manera”, acotó. Y mencionó un ejemplo que tiene que ver con elecciones.

“El régimen está asumiendo no que hubo una falta absoluta de Maduro, como lo establece la Constitución, sino una falta temporal, y eso implica que Rodríguez en su transitoriedad no estaría obligada a convocar elecciones en 30 días, es decir, puede asumir por 90 días, probablemente por 90 días más”, señaló.

Una circunstancia que ha vuelto a revivir con fuerza la inconstitucionalidad del régimen en Venezuela, y a la oposición democrática y los foros de juristas, en consecuencia

“Lo mismo hicieron cuando Chávez se enfermó”, acotó.

Reiteró la firmeza de Vente Venezuela en la transición. “El plan que teníamos nosotros no es la elección como está diciendo EEUU, de forma inmediata, sino el presidente González se juramentara, llevar a cabo un proceso de transición, y después sí realizar elecciones generales que incluya la de la presidencia y que María Corina Machado participe sin problema”.

FUENTE: Entrevista con abogado Edgard Simón Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela en EEUU