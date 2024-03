Oscar Arias: "Los jóvenes deben tomar las riendas del destino de Costa Rica"

“A pesar de su preparación académica algunos jóvenes miran hoy desde la barrera el espectáculo que montan muchos de nuestros políticos actuales. Están informados y tienen una opinión, pero la comparten sólo con sus amigos. Tienen novedosas ideas para combatir la pobreza o para mejorar la infraestructura, pero no se atreven a proponerlas a las autoridades políticas. Sueñan con naciones más ricas y justas, pero nada los motiva a salirse de la zona de confort en que se encuentran. La verdad es que yo no culpo a esa juventud. El cálculo de incentivos inclina la balanza en contra de la participación en la vida pública”, reconoce Arias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/oariascr/status/1762926561374724529&partner=&hide_thread=false Debemos animar a los jóvenes para que ocupen su lugar en la historia. Nadie debería avergonzarse de aspirar a ocupar posiciones políticas.https://t.co/KhKL0i8CZ9 — Oscar Arias Sánchez (@oariascr) February 28, 2024

El exmandatario insta a los jóvenes a superar la apatía y a no dejar que el futuro del país esté en manos de quienes calificó como "cínicos, demagogos y los que solo saben ensuciar el debate público".

“El reto de nuestro tiempo está en poder combinar la energía de la juventud y el poder de las redes sociales, con el carisma, la honradez, la claridad intelectual y el compromiso que se requiere para participar en política. Siempre he creído que la política es uno de los oficios más nobles a los que puede dedicarse un ser humano. La política de altura, esa que existe para construir, para convencer, para avanzar, y no para destruir, para atacar, o para obstaculizar. Nuestros jóvenes deben salir de la burbuja en que se encuentran y deben asir al timón del barco porque el futuro de nuestros pueblos irá en la dirección de su compromiso, o de su indiferencia”, dijo el expresidente constarricense .

Arias argumentó que la política es una herramienta poderosa para el cambio y los jóvenes tienen la capacidad de para alterarla. “La política es la más poderosa herramienta para transformar la vida. No es vanidad creer que uno puede cambiar el curso de la historia y que, con mucho trabajo y determinación, es posible alterar para bien la suerte de todo un pueblo. Con la firma del Plan de Paz en 1987 fuimos capaces de terminar con las guerras que ensangrentaban a tres de nuestros vecinos en la región”.

Para el expresidente, los nuevos líderes que necesita Costa Rica deben ser personas con una "firme vocación de servicio público" y que entiendan el poder como un espacio para servir a los más necesitados. “El uso del poder es lo que define el carácter del funcionario público investido de la capacidad de decisión. Es en el ejercicio de la función pública donde el dirigente ejerce la mayor influencia educativa. Y esa influencia puede tener efectos negativos cuando el dirigente político utiliza la tergiversación y la mentira como recurso para alcanzar el poder o para mantenerse en él. Siempre supe que el poder político no puede usarse para favorecer al amigo y, menos aún, para hacerle daño al adversario”, sostiene el exmandatario.

Arias concluye su artículo haciendo un llamado a la acción: "Jóvenes, no teman a participar en política. Su tiempo es el presente. Su liderazgo se necesita aquí y ahora mismo". “Tomen en sus manos las riendas del destino. No esperen a que otros les hereden un país distinto al que sueñan. No es necesario comenzar haciendo cosas grandes: los grandes fuegos se inician siempre con una chispa, pero no renuncien a pensar en grande".

Ya lo dijo Goethe: El mejor destino que se le puede dar a una vida es dedicándola a algo que dure más que la vida misma”.

[email protected]

FUENTE: Redes sociales del expresidente Oscar Arias Facebook y red social X, antes Twitter, Delfino CR