lunes 8  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Panamá dice estar dispuesto a mediar entre EEUU y Venezuela y contribuir con la transición

El vicecanciller Carlos Hoyos aseguró que la propuesta busca evitar un conflicto regional y asegurar tránsito por el Canal clave para el comercio internacional

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- El gobierno de Panamá dijo estar dispuesto a asumir el rol de mediador entre EEUU y Venezuela como una de las vías diplomáticas para evitar un conflicto en la región y contribuir con la transición impulsada por países democráticos, lo cual incluiría ofrecer una acogida temporal a personas vinculadas al régimen de Maduro, según reportes.

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, informó este domingo que el gobierno de José Raúl Mulino está evaluando opciones diplomáticas para contribuir con la distensión entre Washington y Caracas, en momentos de crecientes tensiones y mayor presión del gobierno de Trump sobre el régimen venezolano.

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación
Personal militar panameño y estadounidense participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia dirigido por el Ejército de los Estados Unidos en la Escuela de la Selva, en la antigua base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025.

Ejercicios militares

Ejército de EEUU realiza nuevo entrenamiento en Panamá en medio de tensiones con Venezuela
Ejercicios militares

Ejército de EEUU realiza nuevo entrenamiento en Panamá en medio de tensiones con Venezuela

“El presidente José Raúl Mulino ha sido claro en que, si se requiere recibir a ciertos actores para facilitar un acuerdo, Panamá estaría dispuesto a evaluarlo de forma temporal”, afirmó Hoyos en declaraciones recogidas por agencias.

Mulino, que ha asegurado su presencia en la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo el miércoles próximo, ha rechazado reiteradamente la insistencia de Maduro en mantenerse en el poder tras el fraude electoral de 2024. Y en fecha reciente reiteró la importancia de una transición democrática.

Panamá y el Canal seguro

Hoyos resaltó en ese contexto la importancia de mantener la seguridad del comercio internacional por el Canal de Panamá, la que puede verse afectada por el conflicto.

“El Canal es crítico para el comercio internacional y para nuestra economía. Una interrupción tendría efectos globales”.

La declaración del gobierno panameño, que hace dos meses reactivó los servicios consultares con Venezuela tras 15 meses de interrupción, se produce cuando EEUU incrementó la presencia militar en su ofensiva Lanza del Sur en Puerto Rico, Santo Domingo y en el Caribe con el regreso del USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que retomó sus operaciones navales.

Otros países ante el conflicto

Este domingo, también Qatar ofreció su mediación entre EEUU y Venezuela.

Según los reportes, el Ministerio de Exteriores afirmó que “está esperando” que soliciten su papel en medio de las fuertes tensiones, luego de asegurar que están “comunicando con todas las partes”.

Un día antes, también Turquía hizo el ofrecimiento a Venezuela.

La presidencia de Recep Tayyip Erdogan informó en un comunicado que instó a Maduro a “mantener abierto el diálogo” con el gobierno de Trump para que se “reduzcan las tensiones lo antes posible”, informaron las agencias.

FUENTE: Con información AFP, CNNenespañiol, Infobae

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
TECNOLOGíA

Trump firmará orden que limite regulación de IA al gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS REGULACIÓN

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.
RECONOCIMIENTO

Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos