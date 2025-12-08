Panamá dice estar dispuesto a mediar entre EEUU y Venezuela y contribuir con la transición

CIUDAD DE PANAMÁ. - El gobierno de Panamá dijo estar dispuesto a asumir el rol de mediador entre EEUU y Venezuela como una de las vías diplomáticas para evitar un conflicto en la región y contribuir con la transición impulsada por países democráticos, lo cual incluiría ofrecer una acogida temporal a personas vinculadas al régimen de Maduro, según reportes.

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, informó este domingo que el gobierno de José Raúl Mulino está evaluando opciones diplomáticas para contribuir con la distensión entre Washington y Caracas, en momentos de crecientes tensiones y mayor presión del gobierno de Trump sobre el régimen venezolano.

Ejercicios militares Ejército de EEUU realiza nuevo entrenamiento en Panamá en medio de tensiones con Venezuela

“El presidente José Raúl Mulino ha sido claro en que, si se requiere recibir a ciertos actores para facilitar un acuerdo, Panamá estaría dispuesto a evaluarlo de forma temporal”, afirmó Hoyos en declaraciones recogidas por agencias.

Mulino, que ha asegurado su presencia en la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo el miércoles próximo, ha rechazado reiteradamente la insistencia de Maduro en mantenerse en el poder tras el fraude electoral de 2024. Y en fecha reciente reiteró la importancia de una transición democrática.

Panamá y el Canal seguro

Hoyos resaltó en ese contexto la importancia de mantener la seguridad del comercio internacional por el Canal de Panamá, la que puede verse afectada por el conflicto.

“El Canal es crítico para el comercio internacional y para nuestra economía. Una interrupción tendría efectos globales”.

La declaración del gobierno panameño, que hace dos meses reactivó los servicios consultares con Venezuela tras 15 meses de interrupción, se produce cuando EEUU incrementó la presencia militar en su ofensiva Lanza del Sur en Puerto Rico, Santo Domingo y en el Caribe con el regreso del USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que retomó sus operaciones navales.

Otros países ante el conflicto

Este domingo, también Qatar ofreció su mediación entre EEUU y Venezuela.

Según los reportes, el Ministerio de Exteriores afirmó que “está esperando” que soliciten su papel en medio de las fuertes tensiones, luego de asegurar que están “comunicando con todas las partes”.

Un día antes, también Turquía hizo el ofrecimiento a Venezuela.

La presidencia de Recep Tayyip Erdogan informó en un comunicado que instó a Maduro a “mantener abierto el diálogo” con el gobierno de Trump para que se “reduzcan las tensiones lo antes posible”, informaron las agencias.

FUENTE: Con información AFP, CNNenespañiol, Infobae