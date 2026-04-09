viernes 10  de  abril 2026
DESIGNACIÓN

Parlamento venezolano elige como fiscal al abogado del régimen

El nuevo fiscal Larry Devoe negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela cuando actuó como agente del Estado en organismos internacionales

La Asamblea Nacional de Venezuela designó al Fiscal y a la Defensora del Pueblo (Cortesía AN)

La Asamblea Nacional de Venezuela designó al Fiscal y a la Defensora del Pueblo (Cortesía AN)

CORTESÍA AN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Caracas. Sin sorpresas resultó el nombramiento del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo en la sesión de la Asamblea Nacional venezolana, pues la fórmula del régimen fue aprobada por la aplanadora de chavista mayoría en el Parlamento.

Fue así como Larry Devoe fue designado como fiscal, cargo en el cual se desempeñaba como encargado desde el 25 de febrero, cuando renunció Tarek William Saab.

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Desde hace varios días se daba ya como un hecho que Devoe sería ratificado.

La diputada Carolina García (Psuv) comunicó la decisión tomada y aseguró que Devoe reúne las credenciales académicas, éticas, morales y como ciudadano para llevar las riendas del Ministerio Público. “Fiel cumplidor de la Constitución, alto sentido de la humanidad”, que sabrá levantar la voz en protección del cumplimiento de las leyes”.

En contraposición, la bancada Libertad (oposición) que encabeza el excandidato presidencial propuso a Magaly Vásquez como fiscal general.

Vásquez fue postulada por las Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica, Andrés Bello. De acuerdo no solo con Capriles, sino de abogados constitucionalistas, Vásquez tenía la mejor hoja de vida para desempeñar el más alto cargo en el Ministerio Público venezolano.

“El abogado Devoe ha sido durante los últimos años abogado del gobierno. Ha defendido las causas del gobierno. Es decir, que si queremos que el país se reinstitucionalice y que el Ministerio Público esté al servicio de los venezolanos, este abogado lo haga. Por eso, propusimos a la doctora Magaly Vásquez, que no tiene militancia política. Si queremos que este país tenga instituciones al servicio de todos, el abogado del gobierno no puede ser ahora el Fiscal de la República”.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, contó los votos, A favor de Vázquez solo 10 votos y 275 para Devoe que ha sido rechazado por defensores de los derechos humanos, porque entre otras cosas ha negado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, cuando actuó como agente alterno del Estado venezolano ante organismos internacionales.

Una mujer en la Defensoría del Pueblo

La designada como Defensora del Pueblo fue Eglée González Lobato, exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral.

Fue propuesta por Fuerza Vecinal (oposición afín del régimen) y por supuesto, contó con el apoyo del PSUV, el partido del régimen.

Al finalizar la sesión ordinaria de este 9 de abril, la plenaria prestó juramento al nuevo fiscal titular y a la nueva defensora del pueblo. Al juramentar a Devoe, Rodríguez lo instó a velar por la aplicación de la verdadera justicia.

“Juro trabajar sin descanso hasta alcanzar la nueva justicia penal”, aseguró Devoe, quien además dijo que su ejercicio será cónsono con “un nuevo Estado democrático de derecho y de justicia”.

González Lobato juró que las puertas de la Defensoría del Pueblo estarán “abiertas para todos”.

Rodríguez le pidió ser “defensora y cuidadora de todos”, especialmente de los más humildes.

Captura política del Poder Ciudadano

Consumado el hecho, las reacciones negativas no se hicieron esperar. La ONG Un Mundo sin Mordaza divulgó un comunicado en el cual denuncian que estos nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”.

De acuerdo con la ONG “bajo el pretexto de una supuesta ‘normalidad institucional’, el régimen ha designado figuras que no garantizan la autonomía frente al poder”,

Advirtió que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en materia de derechos humanos”.

FUENTE: Con información de EFE, Efecto Cocuyo y El Nacional

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