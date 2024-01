Partido de María Corina Machado condena "persecución política" del régimen

En un video colgado en la cuenta de X de Vente Venezuela, González afirmó que Maduro "inició su campaña por la reelección y su herramienta no es otra que la persecución política en contra de su principal adversaria" María Corina Machado.

Recordó que Machado fue electa como la candidata "unitaria" de la oposición en las primarias celebradas en octubre de 2023, en las que la política consiguió el 92% de los votos en unas internas en las que participaron más de 2.5 millones de venezolanos.

"Así no es, con persecución política, con herramientas deshonestas como las que está usando en contra de María Corina Machado y sus colaboradores, no", dijo González. "Así no es, con persecución política, con herramientas deshonestas como las que está usando en contra de María Corina Machado y sus colaboradores, no", dijo González.

Agregó que "el pueblo venezolano y la comunidad internacional rechazan este tipo de maniobras, y yo les llamo a estar atentos a esta persecución política desatada por el miedo de Nicolás Maduro a ser desalojado del poder, como efectivamente ocurrirá con María Corina Machado este 2024, con las elecciones presidenciales".

Esta semana, organismos de seguridad del régimen se llevaron detenido al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev), Víctor Venegas, cuando encabezaba una asamblea de maestros en la sede del gremio en el estado Barinas (occidente del país). Venegas integra el equipo de Vente Venezuela en Barinas.

"Hoy Víctor fue secuestrado en la propia sede de FENATEV. Exigimos su libertad inmediata, el respeto a todos sus derechos, y el cese total a la persecución política de todos los venezolanos. Quienes tienen terror a medirse, ahora inventan conspiraciones como excusas. Que les quede claro: estamos resteados con elecciones libres este año y les vamos a dar la derrota histórica", reaccionó Machado en sus redes sociales el día de la detención.

La abogada de Derechos Humanos, Tamara Suju, indicó en X que Venegas fue detenido "sin orden judicial". Asimismo, en el procedimiento, los integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) "golpearon a varias maestras, incautaron computadoras y otros materiales de trabajo y despojaron a los presentes de sus celulares".

Suju publicó un video de Venegas justo antes de ser detenido en el que el gremialistas aseguró que lo único que ha hecho es defender a los trabajadores. "No hemos hecho absolutamente nada malo, lo único que hemos hecho es defender a los trabajadores. No me voy a esconder, entiendan, los cuerpos policiales están entrando, tumbando las puertas de Fenatev para llevarme... nos van a llevar secuestrados, le pido a la opinión pública solidaridad, respeto, y le pido a los maestros que salgan a la calle a protestar".

Embed Maduro, ¡juega limpio!



Los venezolanos escogieron a @MariaCorinaYA como su candidata a las presidenciales de este año y eso se respeta.



Mídanse y dejen la ventaja electoral a punta de violencia y persecución. ¡Eso no les dará votos!



@omargonzalez6 pic.twitter.com/KIWF3mrd2i — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) January 18, 2024

FUENTE: REDACCIÓN