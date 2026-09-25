viernes 25  de  septiembre 2026
EMERGENCIA

Por fallo en motor, avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid regresa a Ezeiza

Según fuentes de Aerolíneas Argentinas consultadas por EFE, la aeronave "regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores

Un avión comercial se prepara para el aterrizaje.

Un avión comercial se prepara para el aterrizaje.

Pixabay
Por Elena Moreno

BUENOS AIRES.- Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido en la noche de este jueves rumbo a Madrid debió regresar al aeropuerto de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, tras detectarse un fallo en uno de sus motores, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía aérea.

El avión había despegado a las 23:56 hora local del jueves (2:56 GMT del viernes) del aeropuerto de Ezeiza, el principal de Argentina, con destino al aeropuerto de Barajas.

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Según fuentes de Aerolíneas Argentinas consultadas por EFE, la aeronave "regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis".

El avión aterrizó en Ezeiza sin inconvenientes a las 00:30 hora local (3:30 GMT) y se dirigió a su posición por sus propios medios, "sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia", indicaron desde la empresa aérea.

Habitantes de área cercanas al aeropuerto afirmaron en redes sociales haber escuchado explosiones procedentes del avión.

Desde Aerolíneas explicaron que durante el episodio se registró un fenómeno conocido como 'compressor stall', que consiste en una alteración del flujo del aire dentro del compresor del motor.

Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones.

"Es importante destacar esto que no hubo emergencia y que las supuestas 'explosiones' se sienten así pero no son tal. Se producen por una falla en la entrada y salida del aire. No por fuego o algo semejante", recalcaron las fuentes consultadas por EFE.

Todos los pasajeros del vuelo embarcaron en otro avión, que despegó rumbo a Madrid a las 4:30 hora local (7:30 GMT).

FUENTE: Con información de EFE

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