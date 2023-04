¿Por qué un beneficiario de "parole" puede no ser admitido?

“Una persona que entra con parole es como cualquier persona que entra con una visa de no inmigrante. Su admisión es a discreción del oficial de inmigración. Puede ser inadmisible porque tal vez el gobierno no había revisado el criterio de quien actúa como patrocinador y, al ser revisado por el agente de autoridad, no califique, o puede ser que la persona haya mentido en alguno de los formularios”. “Una persona que entra con parole es como cualquier persona que entra con una visa de no inmigrante. Su admisión es a discreción del oficial de inmigración. Puede ser inadmisible porque tal vez el gobierno no había revisado el criterio de quien actúa como patrocinador y, al ser revisado por el agente de autoridad, no califique, o puede ser que la persona haya mentido en alguno de los formularios”.

Explica Piñeiro que el gobierno, técnicamente, no tiene que darle a la persona una razón de no admisión, ya que la decisión es tomada a discreción por un funcionario y no es apelable.

"Cuando uno entra con un parole a EEUU, uno está pidiendo admisión e Inmigración puede denegarlo por cualquier razón".

De acuerdo con un reporte de America Noticias, los migrantes devueltos a Cuba son dos hombres y una mujer (Juan Pablo González, Carlos Alejandro González y Neybis González) menores de 30 años y habían arribado al aeropuerto de Miami con permisos de viaje aprobados a través de la aplicación CBP One.

Pero lo que pudo haber sido un caso exitoso de la aplicación del programa de parole humanitario a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití --implementado por la administración Biden desde el 6 de enero de 2023--, terminó como una pesadilla para los que se suponían beneficiarios.

Afirman los jóvenes que en su entrevista con un oficial de Inmigración, les hicieron muchas preguntas y no les dieron muchas explicaciones de por qué los regresarían a Cuba. Enseguida, hubo mucha especulación en las redes sociales y medios cubanos. Además de muestras de solidaridad, los jóvenes recibieron bromas en torno a que ellos --que emocionados se habían tomado fotos en el aeropuerto de La Habana y luego a su llegada a Miami–, habrían dicho alguna frase de apoyo al difunto Fidel Castro o que serían agentes del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba.

Aunque ninguna de estas teorías tiene sustento, internautas apuntaron a que estos jóvenes podrían haber respondido de manera inconsistente a las preguntas de las autoridades fronterizas. En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, aclaró Mayron D. Gallardo, el abogado que asesoraba el caso de estos migrantes desde EEUU, que “CBP los entrevistó y determinó que no podían entrar. No les dieron la opción de llamar a sus familiares”.

Gallardo añadió que en algún momento las autoridades les dijeron a los cubanos que su patrocinador no tenía un estatus legal en EEUU, cuando en realidad es ciudadano estadounidense. Este abogado considera que hubo una confusión en la base de datos con el nombre del patrocinador. “Un oficial de CBP me dijo que preparara un memorando con todas las pruebas y evidencias. Dijeron que iban a reconsiderar este caso”, amplió Gallardo.

Entrada a discreción

Sin embargo, usuarios recordaron en comentarios que la entrada de cualquier persona a Estados Unidos por un punto de Control de Aduana y Frontera es a la total discreción del agente de CBP a cargo. “Ellos fueron pasados por segunda inspección y fueron encontrados No Admisibles”, comentó en YouTube el usuario identificado como AMCU Soldier, en tanto la internauta Martha Ruz dijo que los abogados de Miami están haciendo “el gran business” con esta situación y “no quieren que ni siquiera los agentes del aeropuerto se les interpongan”. En sintonía, alguien identificado en redes como Jorge Perez, comentó: “Quién no ha oído hablar de los patrocinadores de 5 mil dólares. Bueno, los oficiales de USCIS también”.

“Hay opiniones muy divididas pero la realidad es que el sistema de Inmigración no tomaría esa decisión sin una razón que justifique el acto", dijo por su parte el usuario Ivan Ferro.

Ante todo este debate, salieron a la luz otros casos de personas no admitidas en EEUU; sin embargo, la particularidad en este caso es que los migrantes eran beneficiarios del parole. Para obtener respuestas más precisas, nos remitimos a la web oficial de USCIS, en la cual se explica que las categorías generales de inadmisibilidad incluyen razones de salud, actividad delincuencial, seguridad nacional, carga pública, falta de certificación laboral (si se requiere), fraude y rendición de declaraciones falsas, remociones previas, presencia ilegal en los Estados Unidos y diversas categorías misceláneas.

“La ley estipula que las personas consideradas inadmisibles no pueden entrar ni permanecer en los Estados Unidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad estipula las causales de inadmisibilidad”, se lee en el portal de USCIS, aunque se aclara que en algunos casos de inadmisibilidad la persona podría obtener una exención de dicha inadmisibilidad.

“En algunos casos la ley contempla excepciones y no se requiere de exención alguna para superar la inadmisibilidad ya que dicha inadmisibilidad no es aplicable si la persona cumple con la excepción. Ejemplo de ello son las personas extranjeras que han sido golpeadas, violadas o sometidas a crueldad extrema, quienes han sido víctimas de graves formas de trata y a los menores de edad”.

Antecedentes del parole

A lo largo de los años, se han mantenido mecanismos para el ingreso de nacionales de otros países, en una gran variedad de circunstancias, mediante un permiso de permanencia temporal (“parole”) en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo.

Se ha utilizado para traer a varios grupos de ciudadanos extranjeros, incluidos ciudadanos de India, China y Centroamérica. Ahora, con el programa abierto por la administración Biden el pasado 6 de enero, se han beneficiado, de modo más específico, ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití.

A juicio del abogado Santiago Alpízar, experto en Inmigración, este tipo de permiso para entrar y permanecer temporalmente en el país de forma legal es “una dispensación especial que concede a su discrecionalidad la administración de admitir a personas de interés público en el país”.

Gestión migratoria desde Washington

Según reportó EFE, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, defendió la semana pasada su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su Gobierno en la frontera con México.

En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

Como parte de la respuesta de EEUU a la crisis migratoria, Mayorkas destacó la creación del programa de parole humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización.

Para “hacer frente a este desafío”, explicó el político de origen cubano, su Gobierno ha aumentado el personal de la Patrulla Fronteriza, ha invertido en nueva tecnología, ha trabajado con los países aliados en Latinoamérica y ha desarrollado “nuevos procesos” para “reducir la migración irregular” en la frontera sur de EEUU.

El secretario de Seguridad Nacional hizo referencia a la polémica expansión del Título 42, una medida sanitaria impuesta por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) que permite las expulsiones de migrantes en la frontera.

El lunes pasado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió al Gobierno de Biden, que mantiene la medida, dar marcha atrás a la implementación de la misma, la cual definió como una violación al derecho internacional.