Por temor al desalojo, tres madres cubanas se encierran en un local en La Habana Vieja

"El hombre que nos acusó dijo el día 5 de febrero que en 48 horas debíamos salir del lugar y, ante ese ultimátum, decidimos poner estas frases el día 6 de febrero en el portón exterior del local: 'Volvimos al desalojo', 'Este no fue el sueño de José Martí', 'Aquí hay niños'. Todas fueron borradas enseguida con pintura", añadió por su parte Jennifer Hernández, otra de las madres.

"Hicimos esto porque no teníamos opción; no queremos que nuestros hijos mueran en un derrumbe. Aquí vivimos con ratas y las paredes están llenas de humedad, no tenemos agua ni servicio de gas. Solo pedimos que nuestra situación se resuelva y poder tener una vivienda digna. Ojalá en algún momento alguien nos escuche", apuntó Mabel, una mujer mayor que está con su nieto en ese local donde viven alrededor de diez personas.

La ocupación de locales vacíos se ha vuelto común en la capital del país, especialmente en el municipio Habana Vieja, donde la mayoría de las edificaciones se encuentran en mal estado constructivo debido a su antigüedad y a décadas sin recibir ningún mantenimiento ni reparación.

Con frecuencia, son madres solas las que toman la decisión de instalarse en esos locales con sus hijos.

DIARIO DE CUBA ha expuesto ya la situación de ocho madres que ocuparon una carpintería abandonada en la calle Villegas en noviembre del pasado año. También la de dos hermanas que se instalaron en otro local abandonado en la calle Cuba, en diciembre. Todas tenían hijos menores de edad.

El régimen ha reconocido recientemente un déficit habitacional de 862.879 unidades en todo el país, y que solo 5.735 de las más de 28.000 madres con tres hijos o más y en situación vulnerable han recibido una vivienda en los últimos años.