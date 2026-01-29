viernes 30  de  enero 2026
VENEZUELA

Régimen venezolano prohíbe a Rafael Tudares salir del país y declarar a la prensa tras su excarcelación

La información fue confirmada por la esposa de Tudares, quien detalló que un tribunal ordenó estas limitaciones como parte de las condiciones sustitutivas impuestas tras su excarcelación

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.

Edmundo González Urrutia | X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El régimen venezolano impuso medidas cautelares restrictivas contra Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, que incluyen la prohibición de salida del país y la restricción de declarar a medios de comunicación, tras su excarcelación luego de más de un año de detención.

La información fue confirmada el miércoles por Mariana González, hija de González Urrutia y esposa de Tudares, quien detalló que un tribunal ordenó estas limitaciones como parte de las condiciones sustitutivas impuestas tras su excarcelación la semana pasada.

Lee además
Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
María Corina Machado en charla con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. 
ENCUENTRO

Avanza la transición en Venezuela, secretario de EEUU se reúne con María Corina Machado en Washington

“No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso”, explicó González en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Según precisó, su esposo deberá cumplir un régimen de presentaciones periódicas, además de la prohibición de salir del país y de realizar cualquier tipo de comunicación pública, ya sea en prensa escrita, radio, televisión o medios electrónicos. “Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianaGTudares/status/2016615624273748194&partner=&hide_thread=false

Más de un año detenido

Rafael Tudares fue excarcelado tras pasar 380 días detenido, período que su esposa calificó como una “inhumana situación de desaparición forzada”. La detención se produjo el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo plagado de irregularidades, en una jornada marcada por arrestos de alto perfil contra figuras opositoras.

Tras su liberación, Edmundo González Urrutia subrayó que el caso de su yerno no debía verse como un hecho aislado. “Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar”, expresó el presidente electo.

No obstante, advirtió que “hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad”.

Tudares había sido condenado en diciembre pasado a 30 años de prisión por cargos de conspiración y terrorismo, acusaciones que fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que sostienen que el arresto tuvo motivaciones políticas, dado su vínculo familiar con González Urrutia.

Liberaciones parciales

La ONG Foro Penal confirmó este miércoles la excarcelación de 20 nuevos presos políticos, lo que eleva a 297 los casos verificados desde que el régimen anunció el inicio de un proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que las liberaciones más recientes incluyen a 15 venezolanos y cinco extranjeros, la mayoría provenientes de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda. Sin embargo, la organización advirtió que aún permanecen cerca de 800 personas detenidas por motivos políticos en el país y reclamó mayor transparencia sobre los criterios y condiciones de estas excarcelaciones.

Defensores de derechos humanos sostienen que las restricciones impuestas a excarcelados, como prohibiciones de salida del país o de contacto con la prensa, forman parte de una estrategia del régimen para mantener el control y silenciar denuncias, pese a los anuncios oficiales de liberaciones.

FUENTE: Con información de Infobae / EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela tras reunión con Marco Rubio

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

EEUU señala que altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy