Régimen venezolano prohíbe a Rafael Tudares salir del país y declarar a la prensa tras su excarcelación

CARACAS.- El régimen venezolano impuso medidas cautelares restrictivas contra Rafael Tudares , yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia , que incluyen la prohibición de salida del país y la restricción de declarar a medios de comunicación, tras su excarcelación luego de más de un año de detención.

La información fue confirmada el miércoles por Mariana González , hija de González Urrutia y esposa de Tudares, quien detalló que un tribunal ordenó estas limitaciones como parte de las condiciones sustitutivas impuestas tras su excarcelación la semana pasada.

“No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso”, explicó González en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Según precisó, su esposo deberá cumplir un régimen de presentaciones periódicas, además de la prohibición de salir del país y de realizar cualquier tipo de comunicación pública, ya sea en prensa escrita, radio, televisión o medios electrónicos. “Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael”, añadió.

Más de un año detenido

Rafael Tudares fue excarcelado tras pasar 380 días detenido, período que su esposa calificó como una “inhumana situación de desaparición forzada”. La detención se produjo el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo plagado de irregularidades, en una jornada marcada por arrestos de alto perfil contra figuras opositoras.

Tras su liberación, Edmundo González Urrutia subrayó que el caso de su yerno no debía verse como un hecho aislado. “Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar”, expresó el presidente electo.

No obstante, advirtió que “hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad”.

Tudares había sido condenado en diciembre pasado a 30 años de prisión por cargos de conspiración y terrorismo, acusaciones que fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que sostienen que el arresto tuvo motivaciones políticas, dado su vínculo familiar con González Urrutia.

Liberaciones parciales

La ONG Foro Penal confirmó este miércoles la excarcelación de 20 nuevos presos políticos, lo que eleva a 297 los casos verificados desde que el régimen anunció el inicio de un proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que las liberaciones más recientes incluyen a 15 venezolanos y cinco extranjeros, la mayoría provenientes de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda. Sin embargo, la organización advirtió que aún permanecen cerca de 800 personas detenidas por motivos políticos en el país y reclamó mayor transparencia sobre los criterios y condiciones de estas excarcelaciones.

Defensores de derechos humanos sostienen que las restricciones impuestas a excarcelados, como prohibiciones de salida del país o de contacto con la prensa, forman parte de una estrategia del régimen para mantener el control y silenciar denuncias, pese a los anuncios oficiales de liberaciones.

FUENTE: Con información de Infobae / EFE