Referéndum del Esequibo, resultados dudosos y riesgos en puertas

Este 5 de diciembre, el CNE informó la totalización de 10.554.320 de “votos afirmativos”, luego de una jornada consultiva, convocada por Nicolás Maduro, para “reafirmar” la soberanía sobre el Esequibo.

Referéndum bajo la lupa

Frente a esto, observadores políticos ponen bajo la lupa de la sospecha los resultados difundidos sobre cinco preguntas formuladas a los votantes, las cuales no estuvieron acompañadas de acciones de Estado, como diplomáticas o jurisdiccionales ante la Corte Internacional de Justicia, para defender la soberanía en la Guyana Esequiba, señaló de Alba.

En primer lugar, destacan que según los cálculos la supuesta participación de 10.5 millones se reduciría a 2,1 millones de electores, debido a que el CNE habría computado la respuesta “sí” a cada una de las cinco preguntas.

A esto agregan que el referéndum evidenció una escasa participación en centros electorales, de acuerdo con reportes periodísticos, lo cual no solo arroja dudas sobre los votos obtenidos, sino el flojo arrastre de sus seguidores.

Dividir a la oposición

“Esto confirma el gran descontento, su reducida capacidad de movilización, pero refuerza también la potencialidad de su estrategia de dividir a la oposición, de cara a las elecciones presidenciales de 2024”, explicó el analista Mariano de Alba.

El consultor político explicó que el régimen buscaría que una parte de la oposición diga`no hay condiciones electorales suficientes, no dejaron a un candidato determinado participar y, en consecuencia, no queda otra que abstenernos y tratar de buscar la presión internacional’; y otra parte de la oposición, “que incluye a algunos que participaron en la consulta”, que diga`la abstención no nos funcionó en el pasado y, sea cuales sean las condiciones, vamos a participar ahora’.

“Si es ese el escenario que al final se configura, las posibilidades de que Maduro se quede son amplias, pues un presidente puede resultar electo con el apoyo de una minoría siempre y cuando sea la primera minoría”, advirtió de Alba.

Otros escenarios riesgosos

Otro escenario de riesgo, que se maneja como hipótesis en el contexto político venezolano, es que los resultados se empleen para no realizar las elecciones.

“Eso no se puede descartar”, destaca de Alba. “Eso dependerá de la incapacidad del gobierno de mantener la confrontación retórica con Guyana, mantener las tensiones. Hay interés político tanto de Guyana como de Venezuela de mantener el tema, porque les proporciona réditos políticos”.

El analista político indica que un escenario de conmoción interna para suspender o aplazar las elecciones de 2024 dependerá de si esas tensiones escalan o no. No se puede descartar, pero precisa que “por el momento no se observa ánimo”. “La realidad es que si inclusive el gobierno decidiera emprender una operación militar en territorio en disputa es algo bastante riesgoso porque no sabe qué respuesta va a dar Guyana ni los aliados militares, pero esta disputa territorial puede ser utilizada por Maduro como mínimo para ampliar su margen de acción en un escenario complicado alrededor de las elecciones presidenciales”.

Maduro, en la línea roja

Para Mariano de Alba, el referéndum afecta también los acuerdos de Barbados, suscritos entre delegados del régimen y de la oposición. “Luego de lo visto este domingo, creo que eso va a complicar más la disposición del gobierno a implementar más las garantías electorales en los acuerdos del gobierno con EEUU”. Y agregó: “El gobierno va a leer el referéndum como que su capacidad de movilización está reducida y el apoyo popular escaso, por tanto, tratará de dar las mínimas concesiones electorales que le permitan ir a una elección en 2024 bastante controladas y donde tenga la posibilidad de ganar”.

El experto dijo que en el transcurso de los próximos meses habrá que ver la reacción de la oposición y también del gobierno de EEUU, pero en su opinión no se avecinan buenos tiempos.

“Creo que vamos a caminar hacia la implementación irregular del Acuerdo de Barbados, unas si y otras no, y no es descartable un escenario, donde el gobierno, a sabiendas de que tiene un apoyo muy reducido, prefiera exponerse al riesgo del regreso de las sanciones, del aislamiento internacional, con tal de quedarse en el poder, aunque eso tenga sus riesgos".

El analista estima que el régimen chavista va a procurar caminar por la delgada línea roja para tratar de darle ciertos argumentos a EEUU de no revertir las concesiones otorgadas y dejar abierta la puerta a la recuperación económica en Venezuela, "pero sin exponerse lo suficiente como para que se convierta en un hecho cumplido que va a salir del poder”, concluyó.

