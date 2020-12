Reforma monetaria en Cuba incluye cobro de impuesto a emigrados

La información ofrecida por la ministro de Finanzas y Precios del régimen, Meisi Bolaños, en el programa de la televisión oficial, Mesa redonda, precisa que esa “ley 113, del sistema tributario, aprobada en el año 2013 [que aún no ha sido implementada], establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% de los ingresos obtenidos, a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional que vayan al exterior a laborar, y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales, si no en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse”.