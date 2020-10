Régimen castiga a presos políticos en celdas verticales  

“Pedimos auxilio a la comunidad internacional para lograr la liberación de todos los presos políticos, justicia y reparación a las víctimas y a sus familias, solicitamos el ingreso inmediato a Venezuela de los relatores de la ONU sobre la tortura, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e independencia judicial”, dijo Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, preso político del régimen.

Durante su relato en el que dio detalles de las torturas constantes a las que es sometido su hermano y sus compañeros, aseguró que “algunos militares sufrieron retaliación por haber sido entrevistados y por aparecer en el informe de la Comisión independiente de las Naciones Unidas. “Fueron ingresados en un cuarto del tamaño de una nevera de 60 cm x 60 cm, donde permanecieron parados o en posición fetal, entre 24 a 72 horas, con restricción de alimentos, agua, sueño y aseo personal”.

Asegura que su hermano, quien se encuentra en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar DGCIM, fue uno de los 13 reos que fue entrevistado por la Oficina de la Alta Comisionada en Caracas, la cual logró ingresar a la DGCIM después de un año de estar en Venezuela.

“El 12 de septiembre de este año, entrevistaron a 13 privados de libertad, de una población aproximada de 140 personas. Entre ellos a mi hermano, quien les dijo que había permanecido en las celdas con las puertas de hierro cerradas durante 9 meses. La Comisión recibió información sobre torturas y tratos crueles, así como el contagio por coronavirus. Muchos de ellos presentaron síntomas y no recibieron atención médica. Así mismo le informaron que las dos semanas previas a la visita, los habían sacado a tomar sol y les habían permitido bañarse 3 veces a la semana” añadió.

Denuncia que luego de conocerse el informe su hermano fue traslado a la base militar de Fuerte Tiuna, y hasta los momentos, no le han permitido visita familiar ni de abogados.

De la Sotta especificó que “ningún tratado ni convención internacional ha servido para evitar la tortura en Venezuela. La situación es bastante frustrante, mientras yo hablo aquí mi hermano corre riesgo, pero si no lo hago nadie se entera de su situación y la tortura y vejámenes son peores. A los militares se les sentencia a muerte, una muerte muy lenta y triste en Venezuela”.

Además recordó que la mayoría de los presos políticos han sido torturados. "Entre las torturas se ha denunciado: alzamientos con las manos hacia atrás o en forma de bulto, golpes con palos, bates, asifixia por inmersión, asfixia con bolsa plástica, electricidad en genitales, aplicación de polvo lacrimogeno en el rostro, cortes en las plantas de los pies, desnudez forzada en ambientes fríos , amenazas de violación, en algunos casos violaciones con fusil o un palo, restricción de alimentos y agua potable por mas de 24 horas, aislamiento prolongado en lugares oscuros e insalubres".

La maldad y la crueldad reinan en el SEBIN, el FAES y el DGCIM

El diputado Renzo Prieto, cuya inmunidad parlamentaria fue violada al ser apresado en 2 oportunidades, describió una parte de las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos los disidentes de la dictadura en Venezuela.

“La maldad y la crueldad reinan en el SEBIN, el FAES y el DGCIM. Estuve en un espacio de menos de 1 metro cuadrado con varios compañeros, sin luz, sin derecho a la alimentación, haciendo las necesidades fisiológicas dentro de la celda y manteniéndolas con nosotros. Nos amenazaron con asesinarnos, matar a nuestros familiares, golpeaban a todos los presos con palos y tubos como mecanismos de tortura, nos sometían a choques eléctricos, asfixia con insecticidas, los ataques sexuales con énfasis en mujeres, tenemos las amenazas y torturas psicológicas para llevarnos a poner fin a nuestras vidas. Si me pongo a describir todos los vejámenes, no terminamos nunca”, dijo.

Añadió que “en Venezuela hacen firmar al detenido los 12 derechos del imputado, sin que ni siquiera se les cumpla alguno de esos derechos. He pasado más de 4 años y medio en prisión, con amenazas de muertes de colectivos, pero aquí sigo y aquí seguiré hasta lograr la libertad del país”.

Pidió a la comunidad internacional “ayuda para conquistar la libertad de nuestro país, para que estos criminales salgan del poder y más nadie sufre estos vejámenes que he descrito”.

Régimen asesino

Meudys Osio de Albán, viuda del concejal Fernando Albán impresionó a los asistentes con su reacción ante los desgarradores testimonios a su lado. “Escuchando los testimonios de quienes nos acompañan, solo puedo decir que Dios ha sido misericordioso con mi familia al llevarse tan rápido a mi esposo. No tengo respuestas sobre lo que vivió Fernando, pero fue rápido”.

Enfatizó que “ningún convenio de derechos humanos ha sido respetado en el caso de mi esposo, hay una indefensión total de nosotros los familiares. Hemos tenido más represalia del régimen, los abogados tuvieron que salir del país por persecución, mi casa y mi oficina fueron allanadas. El informe de la FFM puntualiza una cantidad de procedimientos que no se cumplieron en el caso de mi esposo. La autopsia no cumplió con ningún parámetro internacional, la responsabilidad de su muerte es de los funcionarios del SEBIN que le custodiaban. Dicen que mi esposo se suicido, pero la supuesta ventana desde la que se lanzó no tienen huellas de mi esposo, sino de los funcionarios. No sabemos el detalle ni el nivel de tortura. Hay 2 versiones de actas de defunción con datos y firmas distintas. A mi esposo sencillamente lo asesinaron”.

Para la viuda, “en manos de la comunidad internacional está que esto no siga sucediendo, son criminales de lesa humanidad, esto es consecutivo y sigue sucediendo en Venezuela, como lo dice la FFM”.

El Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó que “el régimen de Maduro ha durado tanto porque no le importa asesinar para mantenerse en el poder. Mientras nosotros hablamos y estamos haciendo este foro, los crímenes de lesa humanidad de maduro continúan y se siguen persiguiendo y asesinando a venezolanos en este momento”.

Agradeció a las ONG, fundaciones de derechos humanos y a países que han alzado su voz contra lo que ocurre en Venezuela, afirmando que no es suficiente. “Recientemente tuvimos un informe de la FFM de la ONU, que por primera vez dice que hay responsabilidad directa de Nicolás maduro y de su entorno directo en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ante lo que describe ese informe nos preguntamos ¿Cómo ocurre esto en pleno siglo XXI? Esa persecución va contra toda la sociedad venezolana que se opone a la dictadura, políticos, militares, periodistas, médicos, ciudadanos que exigen sus derechos. Es un patrón sistemático que se resume en la frase de Francisco Cotx: 'El objetivo de la dictadura es aniquilar a la oposición'”.